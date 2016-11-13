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بحضور المسحل.. الأخضر يختتم استعداداته لملاقاة أوزبكستان غداً

اختتم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً الخميس بحصة تدريبية على ملعب باختكور تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، أكد خلال حديثه على أهمية المباراة، ومشدداً على ثقته باللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية.

ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين على كامل الملعب، وواصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة مع الجهاز الطبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور المسحل.. الأخضر يختتم استعداداته لملاقاة أوزبكستان غداً
سبق

اختتم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً الخميس بحصة تدريبية على ملعب باختكور تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، أكد خلال حديثه على أهمية المباراة، ومشدداً على ثقته باللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية.

ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين على كامل الملعب، وواصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة مع الجهاز الطبي.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:40 PM

بحضور المسحل.. الأخضر يختتم استعداداته لملاقاة أوزبكستان غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم لاعبو المنتخب السعودي اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً الخميس بحصة تدريبية على ملعب باختكور تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

وشهدت الحصة التدريبية حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

واجتمع المسحل بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، أكد خلال حديثه على أهمية المباراة، ومشدداً على ثقته باللاعبين في تحقيق النتيجة الإيجابية.

ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين على كامل الملعب، وواصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة مع الجهاز الطبي.

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