زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب شمالي اليابان

​​ لا مخاوف من حدوث تسونامي ولم تسجل خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، الأحد، شمالي اليابان، حسب ما أفادت شبكة "إن إتس كيه وورلد" اليابانية (خاصة) وفقًا للأناضول .

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (رسمية) أن "الزلزال ضرب ساحل فوكوشيما (شمال شرق) على عمق 40 كم".

وفيما لا تزال السلطات تقيم حجم الأضرار، أكدت الوكالة أنه لا مخاوف من حدوث تسونامي.

لم تسجل السلطات المحلية أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.