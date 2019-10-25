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"الإسكان" تبدأ ترسيم مخطط أرض "الشفا" جنوب الرياض استعدادًا لتطويرها

من ضمن ٥ مخططات جديدة داخل الكتل العمرانية

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة الإسكان ستطرح قريبًا عدة مخططات داخل الكتل العمرانية، يتصدرها مخطط "أرض الشفا" الواقع بحي الشفا جنوب مدينة الرياض، بالقرب من طريق الإمام مسلم، مبينة أن بقية المخططات سيتوالى طرحها على منصة "سكني" قريباً.


وأوضحت المصادر، أن وكالة الأراضي التابعة للإسكان أنهت كافة الترتيبات الفنية والإدارية، وكذلك التقنية لطرح مخطط "أرض الشفا" بحي الشفا الممتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، بمنصة "سكني".


ولفتت إلى أن هناك 5 مخططات أخرى ستطرح أيضًا، منها مخطط "أرض الفرسان" الواقع شمال شرق الرياض على مساحة 10 ملايين متر2، ومخطط "أرض النرجس" بحي النرجس شمال المدينة والممتد على مساحة 5 ملايين متر2، وكذلك مخطط "أرض قيران" بحي القيروان شمال الرياض على مساحة 2.8 مليون متر2، ومخطط "أرض الارسال" بحي الجنادرية بمساحة اجمالية تقدر بنحو 7 ملاييين متر مربع.


وأضافت المصادر، أن وكالة الأراضي بوزارة الإسكان شددت على ضرورة الاستعداد التقني بموقع "سكني" نظًرًا لكثرة الطلبات المتوقعة على تلك المخططات، حيث يحظى خيار الأرض المجانية بقبول واسع بين المستفيدين.

الرياض الشفا أرض الشفا أرض الفرسان أرض النرجس أرض قيران أرض الارسال وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تبدأ ترسيم مخطط أرض "الشفا" جنوب الرياض استعدادًا لتطويرها
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة الإسكان ستطرح قريبًا عدة مخططات داخل الكتل العمرانية، يتصدرها مخطط "أرض الشفا" الواقع بحي الشفا جنوب مدينة الرياض، بالقرب من طريق الإمام مسلم، مبينة أن بقية المخططات سيتوالى طرحها على منصة "سكني" قريباً.


وأوضحت المصادر، أن وكالة الأراضي التابعة للإسكان أنهت كافة الترتيبات الفنية والإدارية، وكذلك التقنية لطرح مخطط "أرض الشفا" بحي الشفا الممتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، بمنصة "سكني".


ولفتت إلى أن هناك 5 مخططات أخرى ستطرح أيضًا، منها مخطط "أرض الفرسان" الواقع شمال شرق الرياض على مساحة 10 ملايين متر2، ومخطط "أرض النرجس" بحي النرجس شمال المدينة والممتد على مساحة 5 ملايين متر2، وكذلك مخطط "أرض قيران" بحي القيروان شمال الرياض على مساحة 2.8 مليون متر2، ومخطط "أرض الارسال" بحي الجنادرية بمساحة اجمالية تقدر بنحو 7 ملاييين متر مربع.


وأضافت المصادر، أن وكالة الأراضي بوزارة الإسكان شددت على ضرورة الاستعداد التقني بموقع "سكني" نظًرًا لكثرة الطلبات المتوقعة على تلك المخططات، حيث يحظى خيار الأرض المجانية بقبول واسع بين المستفيدين.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
07:01 PM

"الإسكان" تبدأ ترسيم مخطط أرض "الشفا" جنوب الرياض استعدادًا لتطويرها

من ضمن ٥ مخططات جديدة داخل الكتل العمرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة الإسكان ستطرح قريبًا عدة مخططات داخل الكتل العمرانية، يتصدرها مخطط "أرض الشفا" الواقع بحي الشفا جنوب مدينة الرياض، بالقرب من طريق الإمام مسلم، مبينة أن بقية المخططات سيتوالى طرحها على منصة "سكني" قريباً.


وأوضحت المصادر، أن وكالة الأراضي التابعة للإسكان أنهت كافة الترتيبات الفنية والإدارية، وكذلك التقنية لطرح مخطط "أرض الشفا" بحي الشفا الممتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، بمنصة "سكني".


ولفتت إلى أن هناك 5 مخططات أخرى ستطرح أيضًا، منها مخطط "أرض الفرسان" الواقع شمال شرق الرياض على مساحة 10 ملايين متر2، ومخطط "أرض النرجس" بحي النرجس شمال المدينة والممتد على مساحة 5 ملايين متر2، وكذلك مخطط "أرض قيران" بحي القيروان شمال الرياض على مساحة 2.8 مليون متر2، ومخطط "أرض الارسال" بحي الجنادرية بمساحة اجمالية تقدر بنحو 7 ملاييين متر مربع.


وأضافت المصادر، أن وكالة الأراضي بوزارة الإسكان شددت على ضرورة الاستعداد التقني بموقع "سكني" نظًرًا لكثرة الطلبات المتوقعة على تلك المخططات، حيث يحظى خيار الأرض المجانية بقبول واسع بين المستفيدين.

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