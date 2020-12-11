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يكمل 10 أعوام في البيت الأزرق.. عطيف هلالي حتى 2023

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عبدالله عطيف لمدة عامين آخرين.

وسيستمر عطيف مع الهلال حتى عام 2023؛ ليكمل 10 أعوام في صفوف الأزرق.

والتحق عطيف بالهلال في موسم 2013 قادمًا من فريق توليانو البرتغالي، وكان قبل ذلك لاعبًا مع فريق الشباب، كما مثّل المنتخب السعودي في محطات عدة.

وأنهت إدارة الهلال بذلك أحد الملفات التي تواجهها في الفترة الماضية للإبقاء على عناصر الفريق؛ ليتبقى سلمان الفرج قائد الأزرق، وياسر الشهراني مدافعه.

الهلال عبدالله عطيف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يكمل 10 أعوام في البيت الأزرق.. عطيف هلالي حتى 2023
سبق

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عبدالله عطيف لمدة عامين آخرين.

وسيستمر عطيف مع الهلال حتى عام 2023؛ ليكمل 10 أعوام في صفوف الأزرق.

والتحق عطيف بالهلال في موسم 2013 قادمًا من فريق توليانو البرتغالي، وكان قبل ذلك لاعبًا مع فريق الشباب، كما مثّل المنتخب السعودي في محطات عدة.

وأنهت إدارة الهلال بذلك أحد الملفات التي تواجهها في الفترة الماضية للإبقاء على عناصر الفريق؛ ليتبقى سلمان الفرج قائد الأزرق، وياسر الشهراني مدافعه.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
11:50 PM

يكمل 10 أعوام في البيت الأزرق.. عطيف هلالي حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,443

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة تمديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عبدالله عطيف لمدة عامين آخرين.

وسيستمر عطيف مع الهلال حتى عام 2023؛ ليكمل 10 أعوام في صفوف الأزرق.

والتحق عطيف بالهلال في موسم 2013 قادمًا من فريق توليانو البرتغالي، وكان قبل ذلك لاعبًا مع فريق الشباب، كما مثّل المنتخب السعودي في محطات عدة.

وأنهت إدارة الهلال بذلك أحد الملفات التي تواجهها في الفترة الماضية للإبقاء على عناصر الفريق؛ ليتبقى سلمان الفرج قائد الأزرق، وياسر الشهراني مدافعه.

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