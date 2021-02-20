أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

كشف التقرير الإعلامي ربع السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة الجوف عن مجهودات الأمانة والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ورصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة تنفيذ 3658 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، من خلال 98 مراقبًا صحيًّا، وتم إغلاق 568 منشأة، وبلغ عدد الإشعارات والمخالفات 699.



وفي مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي كشف التقرير عن استخدام 7.7 مليون لتر من المعقمات والمطهرات، وتعقيم 32411 موقعًا و178999 آلية ومعدة وحاوية، وكذلك رفع أكثر من 114 ألف طن من النفايات.



ولفت التقرير إلى نشر 18 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف على الإنترنت، و12 مادة في الصحف الورقية حول جهود الأمانة لمكافحة كورونا، إلى جانب 16 انفوجراف توعويًّا وإرشاديًّا، بثتها الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث 24 مقطعًا توعويًّا، وتغطية فيديو لأنشطة الأمانة عبر موقع اليوتيوب.



ورصد التقرير 94 تغريدة عبر حسابات جهات مختلفة، ووسائل إعلامية تتفاعل مع أنشطة الأمانة وحملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، حرص الأمانة على توفير المعلومات والرسائل الإعلامية والتوعوية بأحدث التقنيات، ووفق أعلى المعايير المهنية؛ لخدمة المستفيدين، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.