النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

كشف التقرير الإعلامي ربع السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة الجوف عن مجهودات الأمانة والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة تنفيذ 3658 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، من خلال 98 مراقبًا صحيًّا، وتم إغلاق 568 منشأة، وبلغ عدد الإشعارات والمخالفات 699.

وفي مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي كشف التقرير عن استخدام 7.7 مليون لتر من المعقمات والمطهرات، وتعقيم 32411 موقعًا و178999 آلية ومعدة وحاوية، وكذلك رفع أكثر من 114 ألف طن من النفايات.

ولفت التقرير إلى نشر 18 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف على الإنترنت، و12 مادة في الصحف الورقية حول جهود الأمانة لمكافحة كورونا، إلى جانب 16 انفوجراف توعويًّا وإرشاديًّا، بثتها الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث 24 مقطعًا توعويًّا، وتغطية فيديو لأنشطة الأمانة عبر موقع اليوتيوب.

ورصد التقرير 94 تغريدة عبر حسابات جهات مختلفة، ووسائل إعلامية تتفاعل مع أنشطة الأمانة وحملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، حرص الأمانة على توفير المعلومات والرسائل الإعلامية والتوعوية بأحدث التقنيات، ووفق أعلى المعايير المهنية؛ لخدمة المستفيدين، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

الجوف أمانة الجوف فيروس كورونا الجديد منطقة الجوف أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا
سبق

كشف التقرير الإعلامي ربع السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة الجوف عن مجهودات الأمانة والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة تنفيذ 3658 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، من خلال 98 مراقبًا صحيًّا، وتم إغلاق 568 منشأة، وبلغ عدد الإشعارات والمخالفات 699.

وفي مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي كشف التقرير عن استخدام 7.7 مليون لتر من المعقمات والمطهرات، وتعقيم 32411 موقعًا و178999 آلية ومعدة وحاوية، وكذلك رفع أكثر من 114 ألف طن من النفايات.

ولفت التقرير إلى نشر 18 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف على الإنترنت، و12 مادة في الصحف الورقية حول جهود الأمانة لمكافحة كورونا، إلى جانب 16 انفوجراف توعويًّا وإرشاديًّا، بثتها الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث 24 مقطعًا توعويًّا، وتغطية فيديو لأنشطة الأمانة عبر موقع اليوتيوب.

ورصد التقرير 94 تغريدة عبر حسابات جهات مختلفة، ووسائل إعلامية تتفاعل مع أنشطة الأمانة وحملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، حرص الأمانة على توفير المعلومات والرسائل الإعلامية والتوعوية بأحدث التقنيات، ووفق أعلى المعايير المهنية؛ لخدمة المستفيدين، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:34 PM

أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
212

كشف التقرير الإعلامي ربع السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة الجوف عن مجهودات الأمانة والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة تنفيذ 3658 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، من خلال 98 مراقبًا صحيًّا، وتم إغلاق 568 منشأة، وبلغ عدد الإشعارات والمخالفات 699.

وفي مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي كشف التقرير عن استخدام 7.7 مليون لتر من المعقمات والمطهرات، وتعقيم 32411 موقعًا و178999 آلية ومعدة وحاوية، وكذلك رفع أكثر من 114 ألف طن من النفايات.

ولفت التقرير إلى نشر 18 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف على الإنترنت، و12 مادة في الصحف الورقية حول جهود الأمانة لمكافحة كورونا، إلى جانب 16 انفوجراف توعويًّا وإرشاديًّا، بثتها الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث 24 مقطعًا توعويًّا، وتغطية فيديو لأنشطة الأمانة عبر موقع اليوتيوب.

ورصد التقرير 94 تغريدة عبر حسابات جهات مختلفة، ووسائل إعلامية تتفاعل مع أنشطة الأمانة وحملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام، حرص الأمانة على توفير المعلومات والرسائل الإعلامية والتوعوية بأحدث التقنيات، ووفق أعلى المعايير المهنية؛ لخدمة المستفيدين، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة