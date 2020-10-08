قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول محمد المواسي سبق 2020-10-08 قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 08:02 PM

اخر تعديل 08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 09:58 PM

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول





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قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.