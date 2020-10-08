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أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
سبق

قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:02 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:58 PM

أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

A A A
محمد المواسي - الرياض
25
41,929

قال وزير التعليم إنه تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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