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فيما يوجد سالم والشهراني في العيادة.. الفرج يعود لتدريبات الهلال

انخرط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، قائد في تدريبات فريقه، مساء اليوم الاثنين، بعد مغادرته معسكر المنتخب، يأتي ذلك ضمن استعدادات الهلال لمباراته المقبلة ضد النصر في الـ23 من نوفمبر الجاري.
ووجد ياسر الشهراني، وسالم الدوسري الثنائي المصاب مع الأخضر خلال مباراة جامايكا الودية السبت الماضي في العيادة الطبية، بينما خضع عبدالله المعيوف حارس الفريق لجلسة علاجية.
ميدانيًا، قاد المساعد الأول للمدرب الإيطالي كريستيانو، بعد ثبوت إصابة الروماني رافازن لوشيسكو مدير الجهاز الفني بفيروس كورونا، وفرض عددًا من التدريبات اللياقية، إضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، ثم تطبيق التعليمات في مناورة على منتصف الملعب.
وتقرر أن يواجه الهلال، الثلاثاء، نظيره ضمك "وديًا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيما يوجد سالم والشهراني في العيادة.. الفرج يعود لتدريبات الهلال
سبق

انخرط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، قائد في تدريبات فريقه، مساء اليوم الاثنين، بعد مغادرته معسكر المنتخب، يأتي ذلك ضمن استعدادات الهلال لمباراته المقبلة ضد النصر في الـ23 من نوفمبر الجاري.
ووجد ياسر الشهراني، وسالم الدوسري الثنائي المصاب مع الأخضر خلال مباراة جامايكا الودية السبت الماضي في العيادة الطبية، بينما خضع عبدالله المعيوف حارس الفريق لجلسة علاجية.
ميدانيًا، قاد المساعد الأول للمدرب الإيطالي كريستيانو، بعد ثبوت إصابة الروماني رافازن لوشيسكو مدير الجهاز الفني بفيروس كورونا، وفرض عددًا من التدريبات اللياقية، إضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، ثم تطبيق التعليمات في مناورة على منتصف الملعب.
وتقرر أن يواجه الهلال، الثلاثاء، نظيره ضمك "وديًا".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:09 PM

فيما يوجد سالم والشهراني في العيادة.. الفرج يعود لتدريبات الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخرط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، قائد في تدريبات فريقه، مساء اليوم الاثنين، بعد مغادرته معسكر المنتخب، يأتي ذلك ضمن استعدادات الهلال لمباراته المقبلة ضد النصر في الـ23 من نوفمبر الجاري.
ووجد ياسر الشهراني، وسالم الدوسري الثنائي المصاب مع الأخضر خلال مباراة جامايكا الودية السبت الماضي في العيادة الطبية، بينما خضع عبدالله المعيوف حارس الفريق لجلسة علاجية.
ميدانيًا، قاد المساعد الأول للمدرب الإيطالي كريستيانو، بعد ثبوت إصابة الروماني رافازن لوشيسكو مدير الجهاز الفني بفيروس كورونا، وفرض عددًا من التدريبات اللياقية، إضافة إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، ثم تطبيق التعليمات في مناورة على منتصف الملعب.
وتقرر أن يواجه الهلال، الثلاثاء، نظيره ضمك "وديًا".

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