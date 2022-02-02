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"أبو الغيط": استقرار المنطقة مرهون بتسوية القضية الفلسطينية

دعا إلى تنشيط الحضور العربي في مناطق الأزمات

شدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأربعاء"، على أن استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

ودعا "أبو الغيط" في ختام زيارة للأردن استمرت يومين، إلى تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تعاني الأزمات، من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ؛ وفقًا للجامعة العربية.

واستعرض أمين عام الجامعة العربية مع وزير الخارجية الأردني حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية.

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"أبو الغيط": استقرار المنطقة مرهون بتسوية القضية الفلسطينية
سبق

شدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأربعاء"، على أن استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

ودعا "أبو الغيط" في ختام زيارة للأردن استمرت يومين، إلى تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تعاني الأزمات، من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ؛ وفقًا للجامعة العربية.

واستعرض أمين عام الجامعة العربية مع وزير الخارجية الأردني حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:34 PM

"أبو الغيط": استقرار المنطقة مرهون بتسوية القضية الفلسطينية

دعا إلى تنشيط الحضور العربي في مناطق الأزمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الأربعاء"، على أن استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.

ودعا "أبو الغيط" في ختام زيارة للأردن استمرت يومين، إلى تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تعاني الأزمات، من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ؛ وفقًا للجامعة العربية.

واستعرض أمين عام الجامعة العربية مع وزير الخارجية الأردني حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية.

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