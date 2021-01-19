"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.
"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-19
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:43 PM
"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365325 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357004 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6335 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1986 والحالات الحرجة 327 حالة.