النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على قصة المشاركة السعودية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تتجه أنظار الملايين حول العالم اليوم إلى ملعب بكين الوطني لمتابعة مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين2022، والتي تشارك فيها المملكة للمرة الأولى في التاريخ.

البداية عام 2020

بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - صدر قرار تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية مطلع عام 2020م، وذلك بهدف تنظيم ورعاية المنافسات واللاعبين السعوديين في مختلف الرياضات الشتوية.

الدعوة للمشاركة

بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه الاتحاد السعودي الدعوة لتلقي طلبات المشاركة من السعوديين القادرين على المنافسة في الرياضات الشتوية، وكانت النتائج كبيرة بقبول عشرات الطلبات والبدء في عملية التجارب والتصفيات.

نخبة المشاركين

نتيجة لهذه المنافسة، 7 لاعبين انضموا وبشكل رسمي في معسكر تدريبي بإشراف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لخوض غمار التصفيات التأهيلية إلى الأولمبياد في فترة قياسية، بهدف وضع اسم المملكة للمرة الأولى في الأولمبياد الشتوي.

في 6 أشهر فقط - تأهل سعودي تاريخي

فائق عابدي.. سلمان الهويش.. راكان على رضا

وفقًا للوائح دورة بكين 2022 والتي منحت المملكة مقعداً تأهيلياً واحدًا بحكم المشاركة المتأخرة في التصفيات.

قررت اللجنة الفنية اختيار اللاعب فائق عابدي لتمثيل المملكة بعد مفاضلة فنية داخلية أجريت للمتأهلين في المقعد المتاح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تعرّف على قصة المشاركة السعودية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
سبق

تتجه أنظار الملايين حول العالم اليوم إلى ملعب بكين الوطني لمتابعة مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين2022، والتي تشارك فيها المملكة للمرة الأولى في التاريخ.

البداية عام 2020

بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - صدر قرار تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية مطلع عام 2020م، وذلك بهدف تنظيم ورعاية المنافسات واللاعبين السعوديين في مختلف الرياضات الشتوية.

الدعوة للمشاركة

بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه الاتحاد السعودي الدعوة لتلقي طلبات المشاركة من السعوديين القادرين على المنافسة في الرياضات الشتوية، وكانت النتائج كبيرة بقبول عشرات الطلبات والبدء في عملية التجارب والتصفيات.

نخبة المشاركين

نتيجة لهذه المنافسة، 7 لاعبين انضموا وبشكل رسمي في معسكر تدريبي بإشراف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لخوض غمار التصفيات التأهيلية إلى الأولمبياد في فترة قياسية، بهدف وضع اسم المملكة للمرة الأولى في الأولمبياد الشتوي.

في 6 أشهر فقط - تأهل سعودي تاريخي

فائق عابدي.. سلمان الهويش.. راكان على رضا

وفقًا للوائح دورة بكين 2022 والتي منحت المملكة مقعداً تأهيلياً واحدًا بحكم المشاركة المتأخرة في التصفيات.

قررت اللجنة الفنية اختيار اللاعب فائق عابدي لتمثيل المملكة بعد مفاضلة فنية داخلية أجريت للمتأهلين في المقعد المتاح.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:53 PM

تعرّف على قصة المشاركة السعودية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
776

تتجه أنظار الملايين حول العالم اليوم إلى ملعب بكين الوطني لمتابعة مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين2022، والتي تشارك فيها المملكة للمرة الأولى في التاريخ.

البداية عام 2020

بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - صدر قرار تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية مطلع عام 2020م، وذلك بهدف تنظيم ورعاية المنافسات واللاعبين السعوديين في مختلف الرياضات الشتوية.

الدعوة للمشاركة

بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه الاتحاد السعودي الدعوة لتلقي طلبات المشاركة من السعوديين القادرين على المنافسة في الرياضات الشتوية، وكانت النتائج كبيرة بقبول عشرات الطلبات والبدء في عملية التجارب والتصفيات.

نخبة المشاركين

نتيجة لهذه المنافسة، 7 لاعبين انضموا وبشكل رسمي في معسكر تدريبي بإشراف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لخوض غمار التصفيات التأهيلية إلى الأولمبياد في فترة قياسية، بهدف وضع اسم المملكة للمرة الأولى في الأولمبياد الشتوي.

في 6 أشهر فقط - تأهل سعودي تاريخي

فائق عابدي.. سلمان الهويش.. راكان على رضا

وفقًا للوائح دورة بكين 2022 والتي منحت المملكة مقعداً تأهيلياً واحدًا بحكم المشاركة المتأخرة في التصفيات.

قررت اللجنة الفنية اختيار اللاعب فائق عابدي لتمثيل المملكة بعد مفاضلة فنية داخلية أجريت للمتأهلين في المقعد المتاح.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,544
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة