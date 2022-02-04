تعرّف على قصة المشاركة السعودية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تتجه أنظار الملايين حول العالم اليوم إلى ملعب بكين الوطني لمتابعة مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين2022، والتي تشارك فيها المملكة للمرة الأولى في التاريخ.

البداية عام 2020

بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - صدر قرار تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية مطلع عام 2020م، وذلك بهدف تنظيم ورعاية المنافسات واللاعبين السعوديين في مختلف الرياضات الشتوية.

الدعوة للمشاركة

بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه الاتحاد السعودي الدعوة لتلقي طلبات المشاركة من السعوديين القادرين على المنافسة في الرياضات الشتوية، وكانت النتائج كبيرة بقبول عشرات الطلبات والبدء في عملية التجارب والتصفيات.

نخبة المشاركين

نتيجة لهذه المنافسة، 7 لاعبين انضموا وبشكل رسمي في معسكر تدريبي بإشراف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لخوض غمار التصفيات التأهيلية إلى الأولمبياد في فترة قياسية، بهدف وضع اسم المملكة للمرة الأولى في الأولمبياد الشتوي.

في 6 أشهر فقط - تأهل سعودي تاريخي

فائق عابدي.. سلمان الهويش.. راكان على رضا

وفقًا للوائح دورة بكين 2022 والتي منحت المملكة مقعداً تأهيلياً واحدًا بحكم المشاركة المتأخرة في التصفيات.

قررت اللجنة الفنية اختيار اللاعب فائق عابدي لتمثيل المملكة بعد مفاضلة فنية داخلية أجريت للمتأهلين في المقعد المتاح.