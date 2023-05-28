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شاهد.. رئيس الشيشان: مَن يهاجم السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين

خلال كلمته بمؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في الكتاب والسُّنة" بمكة

أكد رمضان أحمدوفيتش قديروف، الرئيس الشيشاني، أن كل مَن يهاجم المملكة العربية السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين الصادقين.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الشيشاني أمس الاثنين في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال الرئيس الشيشاني: "يجب على كل من يهاجم المملكة العربية السعودية أن يعرف أنها لم تكن وحيدة أبدًا، بل سيكون معها مليارات المسلمين الصادقين، ونحن أولهم".

وألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في افتتاح المؤتمر الدولي وإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، ونقل خلال الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المؤتمر، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية دانت كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأن تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيس الشيشان: مَن يهاجم السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين
سبق

أكد رمضان أحمدوفيتش قديروف، الرئيس الشيشاني، أن كل مَن يهاجم المملكة العربية السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين الصادقين.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الشيشاني أمس الاثنين في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال الرئيس الشيشاني: "يجب على كل من يهاجم المملكة العربية السعودية أن يعرف أنها لم تكن وحيدة أبدًا، بل سيكون معها مليارات المسلمين الصادقين، ونحن أولهم".

وألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في افتتاح المؤتمر الدولي وإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، ونقل خلال الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المؤتمر، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية دانت كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأن تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:47 AM
اخر تعديل
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:54 AM

شاهد.. رئيس الشيشان: مَن يهاجم السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين

خلال كلمته بمؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال في الكتاب والسُّنة" بمكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
13
19,364

أكد رمضان أحمدوفيتش قديروف، الرئيس الشيشاني، أن كل مَن يهاجم المملكة العربية السعودية يجب أن يعلم أن معها مليارات المسلمين الصادقين.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الشيشاني أمس الاثنين في المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" الذي تستضيفه مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال الرئيس الشيشاني: "يجب على كل من يهاجم المملكة العربية السعودية أن يعرف أنها لم تكن وحيدة أبدًا، بل سيكون معها مليارات المسلمين الصادقين، ونحن أولهم".

وألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في افتتاح المؤتمر الدولي وإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، ونقل خلال الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي المؤتمر، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية دانت كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأن تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

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