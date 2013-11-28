ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية، وبدأت من فجر اليوم حتى الثالثة فجر الأحد.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة.

تنبيه متقدم للرياض.. حالة الهطولات تستمر حتى فجر الأحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-28 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة. ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية، وبدأت من فجر اليوم حتى الثالثة فجر الأحد.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:44 AM

تنبيه متقدم للرياض.. حالة الهطولات تستمر حتى فجر الأحد الأرصاد: أتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في الرؤية ورياح سطحية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً للرياض من استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية، وبدأت من فجر اليوم حتى الثالثة فجر الأحد.