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ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا لدى وصوله الرياض

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا لدى وصوله الرياض
سبق

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:07 PM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:21 PM

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا لدى وصوله الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
8,315

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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