ريشة "الجيزاني" تُجسّد حملة "تأكد" بكاريكاتير "النظرة ما تكفي"

أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتفعيل الدور الرقابي للمستهلك

تزامنًا مع حملة "النظرة ما تكفي" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، جسّدت ريشة الرسام الكاريكاتوري "ممدوح الجيزاني"، حالَ المستهلك عند رغبته في شراء السلع، وانخداعه بالمنتج دون معرفة كفاءته، وعند استعماله تظهر عليه علامات ضعف الجودة.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على ضرورة استخدام تطبيق "تأكد" الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة، وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.