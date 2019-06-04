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للرجال والنساء والجاليات.. شقراء تحتفل بالعيد بأوبريت وكرنفال وطني

تستمر الفعاليات 3 أيام.. و"البواردي" يتفقد مقر الاحتفال ويشكر الداعمين

تحتفل محافظة شقراء مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بإقامة حفلها السنوي الذي يقام بمقر نادي الوشم على شرف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ‏ورئيس بلدية محافظة شقراء، ورجال الأعمال والمسؤولين، وأعيان المحافظة والأهالي.

وفي التفاصيل، يتخلل حفل الرجال تقديم عدد من الكلمات ‏والقصائد التي تجسد فرحة العيد، إضافة ‏إلى العرضة السعودية وأوبريت وطني. ‏

ويُقام الكرنفال النسائي مساء ثالث ورابع أيام العيد المبارك بمقر مركز التنمية الاجتماعية في شقراء على شرف حرم محافظ شقراء سكينة بنت عبدالرحمن السبيعي، ويتخلله فعاليات منوعة، وبازارات للتسوق، وعدد من المسابقات والفقرات والبرامج المصاحبة من فلكلورات شعبية، وأناشيد تجسد ‏هذه المناسبة.

كما يقام احتفال خاص بالجاليات مساء ثاني أيام العيد بمقر الساحة الرياضية ومقر الاحتفالات أمام مستشفى شقراء العام.

ومن جهته، قام محافظ شقراء بزيارة لمقر الاحتفالات للاطمئنان على سير العمل، والترتيبات مع الشركة المشغلة للحفل، وذلك بحضور رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب المالية المهندس علي السبيعي، ‏ومدير الشؤون الفنية في بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني. وبعد الزيارة قدم محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين لاحتفالات عيد شقراء لهذا العام.

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للرجال والنساء والجاليات.. شقراء تحتفل بالعيد بأوبريت وكرنفال وطني
سبق

تحتفل محافظة شقراء مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بإقامة حفلها السنوي الذي يقام بمقر نادي الوشم على شرف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ‏ورئيس بلدية محافظة شقراء، ورجال الأعمال والمسؤولين، وأعيان المحافظة والأهالي.

وفي التفاصيل، يتخلل حفل الرجال تقديم عدد من الكلمات ‏والقصائد التي تجسد فرحة العيد، إضافة ‏إلى العرضة السعودية وأوبريت وطني. ‏

ويُقام الكرنفال النسائي مساء ثالث ورابع أيام العيد المبارك بمقر مركز التنمية الاجتماعية في شقراء على شرف حرم محافظ شقراء سكينة بنت عبدالرحمن السبيعي، ويتخلله فعاليات منوعة، وبازارات للتسوق، وعدد من المسابقات والفقرات والبرامج المصاحبة من فلكلورات شعبية، وأناشيد تجسد ‏هذه المناسبة.

كما يقام احتفال خاص بالجاليات مساء ثاني أيام العيد بمقر الساحة الرياضية ومقر الاحتفالات أمام مستشفى شقراء العام.

ومن جهته، قام محافظ شقراء بزيارة لمقر الاحتفالات للاطمئنان على سير العمل، والترتيبات مع الشركة المشغلة للحفل، وذلك بحضور رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب المالية المهندس علي السبيعي، ‏ومدير الشؤون الفنية في بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني. وبعد الزيارة قدم محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين لاحتفالات عيد شقراء لهذا العام.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
02:12 AM

للرجال والنساء والجاليات.. شقراء تحتفل بالعيد بأوبريت وكرنفال وطني

تستمر الفعاليات 3 أيام.. و"البواردي" يتفقد مقر الاحتفال ويشكر الداعمين

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فلاح الجوفان - شقراء
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تحتفل محافظة شقراء مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك بإقامة حفلها السنوي الذي يقام بمقر نادي الوشم على شرف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ‏ورئيس بلدية محافظة شقراء، ورجال الأعمال والمسؤولين، وأعيان المحافظة والأهالي.

وفي التفاصيل، يتخلل حفل الرجال تقديم عدد من الكلمات ‏والقصائد التي تجسد فرحة العيد، إضافة ‏إلى العرضة السعودية وأوبريت وطني. ‏

ويُقام الكرنفال النسائي مساء ثالث ورابع أيام العيد المبارك بمقر مركز التنمية الاجتماعية في شقراء على شرف حرم محافظ شقراء سكينة بنت عبدالرحمن السبيعي، ويتخلله فعاليات منوعة، وبازارات للتسوق، وعدد من المسابقات والفقرات والبرامج المصاحبة من فلكلورات شعبية، وأناشيد تجسد ‏هذه المناسبة.

كما يقام احتفال خاص بالجاليات مساء ثاني أيام العيد بمقر الساحة الرياضية ومقر الاحتفالات أمام مستشفى شقراء العام.

ومن جهته، قام محافظ شقراء بزيارة لمقر الاحتفالات للاطمئنان على سير العمل، والترتيبات مع الشركة المشغلة للحفل، وذلك بحضور رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب المالية المهندس علي السبيعي، ‏ومدير الشؤون الفنية في بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني. وبعد الزيارة قدم محافظ شقراء شكره وتقديره لرجال الأعمال الداعمين لاحتفالات عيد شقراء لهذا العام.

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