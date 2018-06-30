قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج. وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .

ترامب: تحدثت للتو مع الملك سلمان ووافق على زيادة إنتاج النفط خالد علي سبق 2018-06-30 قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج.



وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 03:05 PM

اخر تعديل 02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 08:18 AM

ترامب: تحدثت للتو مع الملك سلمان ووافق على زيادة إنتاج النفط قال مغرداً: بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا وحتى يصل مليوني برميل





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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج.



وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .