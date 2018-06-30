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ترامب: تحدثت للتو مع الملك سلمان ووافق على زيادة إنتاج النفط

قال مغرداً: بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا وحتى يصل مليوني برميل

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترامب: تحدثت للتو مع الملك سلمان ووافق على زيادة إنتاج النفط
سبق

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
03:05 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:18 AM

ترامب: تحدثت للتو مع الملك سلمان ووافق على زيادة إنتاج النفط

قال مغرداً: بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا وحتى يصل مليوني برميل

A A A
خالد علي - الرياض
19
38,445

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على زيادة إنتاج النفط عقب أن شرحت أسباب الاضطرابات في إيران وفنزويلا والحاجة لزيادة الإنتاج.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه: " لقد تحدثت الآن مع الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات في ⁧إيران⁩ و فنزويلا⁩ أطلب من ⁧السعودية⁩ زيادة إنتاج ⁧النفط حتى يصل ربما إلى مليوني برميل لتعويض الفرق وأعتقد أن الأسعار سوف ترتفع ولقد وافق" .

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