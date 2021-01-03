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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

قالت: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
02:16 PM

الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

قالت: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

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