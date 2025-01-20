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النفط يرتفع ومزيج برنت يصل إلى 65.55 دولار للبرميل

"رويترز": بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين للإنتاج في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الإثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة "أوبك" تقترب من التراجع إلى جزءٍ بسيطٍ من مستواها الطبيعي.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أي 1.11 بالمئة، إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل، في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً أي واحداً بالمئة، إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين.. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا؛ في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولاراً للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النفط يرتفع ومزيج برنت يصل إلى 65.55 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الإثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة "أوبك" تقترب من التراجع إلى جزءٍ بسيطٍ من مستواها الطبيعي.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أي 1.11 بالمئة، إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل، في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً أي واحداً بالمئة، إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين.. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا؛ في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولاراً للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:14 PM

النفط يرتفع ومزيج برنت يصل إلى 65.55 دولار للبرميل

"رويترز": بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين للإنتاج في ليبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الإثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة "أوبك" تقترب من التراجع إلى جزءٍ بسيطٍ من مستواها الطبيعي.

ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أي 1.11 بالمئة، إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل، في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً أي واحداً بالمئة، إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين.. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع مما يهدئ أجواء السوق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.. وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا؛ في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولاراً للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

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