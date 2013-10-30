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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز

على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية "المظفر"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها ألف أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها ألف أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
03:57 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع ألف كرتون تمور في تعز

على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية "المظفر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ألف كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها ألف أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 512 مشروعًا.

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