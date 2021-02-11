بعد الفوز على النصر .. طائرة الهلال تقترب من تحقيق لقب الدوري

اقترب الهلال من تحقيق لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه المستحق ، اليوم الخميس ،على النصر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر بالرياض، ليرفع الأزرق رصيده النقطي إلى 59 نقطة ويحتاج إلى الفوز في مباراته المقبلة أمام الترجي ليتوج بلقب الدوري هذا الموسم قبل أن يواجه غريمه الأهلي في ختام المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط رافعًا رصيده إلى 55 نقطة كما فاز الاتحاد على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة.