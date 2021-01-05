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مواطنون: المملكة عمود الخيمة العربية وقمة العلا بداية لمرحلة جديدة

عبروا عن فخرهم بقيادتهم وسعادتهم بلمّ الشمل الخليجي

عبّر عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن فرحتهم وفخرهم بالأجواء والقرارات التي صدرت عن "قمة العلا" وما تضمنته من إنجازات سياسية عربية وخليجية.

وقال عبد الله بندر:‏ "يد السلام امتدت وحضنت وودعت ضيوف قمة العلا، بارك الله في مساعيك يا أبو سلمان".


وقال فهد بن نافل: "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" ‏-رحمهما الله- ‏قمة تستضيفها المملكة، عنوانها الوفاء، وهدفها التعاون، وسمتها التلاحم، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".


وكتبت رؤى ريان: "رغم أنها سنة استثنائية على الجميع، إلا أن السعودية أقامت أعظم حدثين خلال 2020-2021 اجتماع قمة العشرين والقمة الخليجية 41".


وعبرت نورة السالم عن فخرها بالقول: "سر بنا يا محمد وعزك يدوم ومعك حنا من مسار إلى مسار".


وقال محمد الملا: "عمود الخيمة العربية والإسلامية هو المملكة العربية السعودية وخير أخ وأوفى صديق وأعظم سند والعمق الاستراتيجي لنا جميعًا، ‏والرياض هي عاصمتنا".

وقالت سارة محمد: "القمة في أرض القمة ‏تجمع شمل وقلوب أهلنا في الخليج".

أما أسماء إياد فقالت: "في كل قمة أنت القمة، عزنا وفخرنا أنت أبو سلمان.

يذكر أن قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا اليوم على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

وحضر أعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

قمة العلا قمة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون: المملكة عمود الخيمة العربية وقمة العلا بداية لمرحلة جديدة
سبق

عبّر عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن فرحتهم وفخرهم بالأجواء والقرارات التي صدرت عن "قمة العلا" وما تضمنته من إنجازات سياسية عربية وخليجية.

وقال عبد الله بندر:‏ "يد السلام امتدت وحضنت وودعت ضيوف قمة العلا، بارك الله في مساعيك يا أبو سلمان".


وقال فهد بن نافل: "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" ‏-رحمهما الله- ‏قمة تستضيفها المملكة، عنوانها الوفاء، وهدفها التعاون، وسمتها التلاحم، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".


وكتبت رؤى ريان: "رغم أنها سنة استثنائية على الجميع، إلا أن السعودية أقامت أعظم حدثين خلال 2020-2021 اجتماع قمة العشرين والقمة الخليجية 41".


وعبرت نورة السالم عن فخرها بالقول: "سر بنا يا محمد وعزك يدوم ومعك حنا من مسار إلى مسار".


وقال محمد الملا: "عمود الخيمة العربية والإسلامية هو المملكة العربية السعودية وخير أخ وأوفى صديق وأعظم سند والعمق الاستراتيجي لنا جميعًا، ‏والرياض هي عاصمتنا".

وقالت سارة محمد: "القمة في أرض القمة ‏تجمع شمل وقلوب أهلنا في الخليج".

أما أسماء إياد فقالت: "في كل قمة أنت القمة، عزنا وفخرنا أنت أبو سلمان.

يذكر أن قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا اليوم على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

وحضر أعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
07:35 PM

مواطنون: المملكة عمود الخيمة العربية وقمة العلا بداية لمرحلة جديدة

عبروا عن فخرهم بقيادتهم وسعادتهم بلمّ الشمل الخليجي

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خلود غنام - الرياض
0
1,481

عبّر عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن فرحتهم وفخرهم بالأجواء والقرارات التي صدرت عن "قمة العلا" وما تضمنته من إنجازات سياسية عربية وخليجية.

وقال عبد الله بندر:‏ "يد السلام امتدت وحضنت وودعت ضيوف قمة العلا، بارك الله في مساعيك يا أبو سلمان".


وقال فهد بن نافل: "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" ‏-رحمهما الله- ‏قمة تستضيفها المملكة، عنوانها الوفاء، وهدفها التعاون، وسمتها التلاحم، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد".


وكتبت رؤى ريان: "رغم أنها سنة استثنائية على الجميع، إلا أن السعودية أقامت أعظم حدثين خلال 2020-2021 اجتماع قمة العشرين والقمة الخليجية 41".


وعبرت نورة السالم عن فخرها بالقول: "سر بنا يا محمد وعزك يدوم ومعك حنا من مسار إلى مسار".


وقال محمد الملا: "عمود الخيمة العربية والإسلامية هو المملكة العربية السعودية وخير أخ وأوفى صديق وأعظم سند والعمق الاستراتيجي لنا جميعًا، ‏والرياض هي عاصمتنا".

وقالت سارة محمد: "القمة في أرض القمة ‏تجمع شمل وقلوب أهلنا في الخليج".

أما أسماء إياد فقالت: "في كل قمة أنت القمة، عزنا وفخرنا أنت أبو سلمان.

يذكر أن قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا اليوم على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.

وحضر أعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الاجتماع.

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