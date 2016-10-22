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١٤٠ ملياراً يضيفها مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنوّرة للمحتوى المحلي

أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة ١.٦ مليون متر مربع

يضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة الذي تنفّذه شركة رؤى المدينة القابضة (١٤٠) مليار ريال للناتج المحلي؛ باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ (١.٦) مليون متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد بن محمد التلمساني؛ أن قطاع التطوير العقاري يعد جزءا مهماً من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030؛ لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصادات المملكة، مؤكداً أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية رؤى المدينة القابضة من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري؛ فضلاً عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة وأنسنة المدن وإزالة التشوّه البصري من خلال الوزارات ذات الصلة؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بهدف (تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان) والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري المديني.

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١٤٠ ملياراً يضيفها مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنوّرة للمحتوى المحلي
سبق

يضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة الذي تنفّذه شركة رؤى المدينة القابضة (١٤٠) مليار ريال للناتج المحلي؛ باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ (١.٦) مليون متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد بن محمد التلمساني؛ أن قطاع التطوير العقاري يعد جزءا مهماً من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030؛ لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصادات المملكة، مؤكداً أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية رؤى المدينة القابضة من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري؛ فضلاً عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة وأنسنة المدن وإزالة التشوّه البصري من خلال الوزارات ذات الصلة؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بهدف (تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان) والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري المديني.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
01:16 PM

١٤٠ ملياراً يضيفها مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنوّرة للمحتوى المحلي

أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة ١.٦ مليون متر مربع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة الذي تنفّذه شركة رؤى المدينة القابضة (١٤٠) مليار ريال للناتج المحلي؛ باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ (١.٦) مليون متر مربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد بن محمد التلمساني؛ أن قطاع التطوير العقاري يعد جزءا مهماً من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030؛ لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصادات المملكة، مؤكداً أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية رؤى المدينة القابضة من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري؛ فضلاً عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة وأنسنة المدن وإزالة التشوّه البصري من خلال الوزارات ذات الصلة؛ كوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بهدف (تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان) والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري المديني.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

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