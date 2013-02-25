النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات

تعيش المرأة السعودية اليوم واقعاً جديداً بتمكينها من الأعمال المختلفة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة جميع حقوقها، وهو ما كرسته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضعت المرأة في مكانتها اللائقة لتكون شريكًا في بناء الوطن.

وتداول مغردون في حساباتهم مقطع فيديو تصدره حديث للأمير الأمير محمد بن سلمان عن المرأة في مناسبة سابقة، حيث أكد أن المرأة شريك للرجل وأنه لا نجاح ولا تنمية في السعودية بدونها.
وأوضح أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في هذا المقطع من حديثه عن المرأة حول العالم في برنامج "في الآفاق" الذي يبث عبر قناة إم بي سي أن المجال مفتوح للمرأة في جميع المجالات، حيث بمقدورها أن تبدع وتخدم وتقدم، وهي جزء مهم جدًا من المجتمع.
كما أكد الشيخ العيسى أن المرأة مؤهلة لنقل الرسالة وتتولى نقل دستور الأمة الإسلامية قائلاً: "تنقله امرأة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها روت عن النبي 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة"، مشيراً إلى أن التطرف صدّر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حق المرأة بالنسبة له وفق الإطار المتطرف.
وبين العيسى أن البعض يحمل الشريعة الإسلامية بأنها ضد المرأة بسبب هؤلاء المتطرفين، قائلاً: "هناك مفاهيم متطرفة، يعتقد البعض أنه كلما ضيق على المرأة كلما ساعد على عفافها، وهذا خطأ، ولديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية"، معتبرًا أنه مهما بذلت المحاولات والأسباب لإنصاف المرأة فإن حقها يبقى كبيرًا وعظيمًا.
وأشار أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أن العالم يشهد تحولاً في نظرته إلى المرأة، حيث أظهر استعادة الوعي، واستنارة في قضية حقوق المرأة، إضافة إلى الإيمان بقدرة المرأة على الإبداع في حال تمكينها من العمل والشواهد كثيرة حول العالم.
كما اختتم المقطع بكلمة ولي العهد في إحدى المناسبات حينما قال: "نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات
سبق

تعيش المرأة السعودية اليوم واقعاً جديداً بتمكينها من الأعمال المختلفة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة جميع حقوقها، وهو ما كرسته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضعت المرأة في مكانتها اللائقة لتكون شريكًا في بناء الوطن.

وتداول مغردون في حساباتهم مقطع فيديو تصدره حديث للأمير الأمير محمد بن سلمان عن المرأة في مناسبة سابقة، حيث أكد أن المرأة شريك للرجل وأنه لا نجاح ولا تنمية في السعودية بدونها.
وأوضح أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في هذا المقطع من حديثه عن المرأة حول العالم في برنامج "في الآفاق" الذي يبث عبر قناة إم بي سي أن المجال مفتوح للمرأة في جميع المجالات، حيث بمقدورها أن تبدع وتخدم وتقدم، وهي جزء مهم جدًا من المجتمع.
كما أكد الشيخ العيسى أن المرأة مؤهلة لنقل الرسالة وتتولى نقل دستور الأمة الإسلامية قائلاً: "تنقله امرأة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها روت عن النبي 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة"، مشيراً إلى أن التطرف صدّر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حق المرأة بالنسبة له وفق الإطار المتطرف.
وبين العيسى أن البعض يحمل الشريعة الإسلامية بأنها ضد المرأة بسبب هؤلاء المتطرفين، قائلاً: "هناك مفاهيم متطرفة، يعتقد البعض أنه كلما ضيق على المرأة كلما ساعد على عفافها، وهذا خطأ، ولديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية"، معتبرًا أنه مهما بذلت المحاولات والأسباب لإنصاف المرأة فإن حقها يبقى كبيرًا وعظيمًا.
وأشار أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أن العالم يشهد تحولاً في نظرته إلى المرأة، حيث أظهر استعادة الوعي، واستنارة في قضية حقوق المرأة، إضافة إلى الإيمان بقدرة المرأة على الإبداع في حال تمكينها من العمل والشواهد كثيرة حول العالم.
كما اختتم المقطع بكلمة ولي العهد في إحدى المناسبات حينما قال: "نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:35 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:24 PM

العيسى: المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
743

تعيش المرأة السعودية اليوم واقعاً جديداً بتمكينها من الأعمال المختلفة، انطلاقًا من الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة جميع حقوقها، وهو ما كرسته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضعت المرأة في مكانتها اللائقة لتكون شريكًا في بناء الوطن.

وتداول مغردون في حساباتهم مقطع فيديو تصدره حديث للأمير الأمير محمد بن سلمان عن المرأة في مناسبة سابقة، حيث أكد أن المرأة شريك للرجل وأنه لا نجاح ولا تنمية في السعودية بدونها.
وأوضح أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في هذا المقطع من حديثه عن المرأة حول العالم في برنامج "في الآفاق" الذي يبث عبر قناة إم بي سي أن المجال مفتوح للمرأة في جميع المجالات، حيث بمقدورها أن تبدع وتخدم وتقدم، وهي جزء مهم جدًا من المجتمع.
كما أكد الشيخ العيسى أن المرأة مؤهلة لنقل الرسالة وتتولى نقل دستور الأمة الإسلامية قائلاً: "تنقله امرأة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها روت عن النبي 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة"، مشيراً إلى أن التطرف صدّر مفاهيم خاطئة عن الإسلام في حفظ حق المرأة بالنسبة له وفق الإطار المتطرف.
وبين العيسى أن البعض يحمل الشريعة الإسلامية بأنها ضد المرأة بسبب هؤلاء المتطرفين، قائلاً: "هناك مفاهيم متطرفة، يعتقد البعض أنه كلما ضيق على المرأة كلما ساعد على عفافها، وهذا خطأ، ولديه فرضية خاطئة، وفهم خاطئ في البداية"، معتبرًا أنه مهما بذلت المحاولات والأسباب لإنصاف المرأة فإن حقها يبقى كبيرًا وعظيمًا.
وأشار أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أن العالم يشهد تحولاً في نظرته إلى المرأة، حيث أظهر استعادة الوعي، واستنارة في قضية حقوق المرأة، إضافة إلى الإيمان بقدرة المرأة على الإبداع في حال تمكينها من العمل والشواهد كثيرة حول العالم.
كما اختتم المقطع بكلمة ولي العهد في إحدى المناسبات حينما قال: "نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم، ونساهم في تنمية وطننا والعالم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,463
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,773
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,265
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة