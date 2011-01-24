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أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب

ثمَّن جهود الاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها "التعليم عن بُعد"

استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة "عن بُعد".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأوضح الدكتور الغامدي؛ اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصّة مدرستي، كما تمّ عرض النتائج المتقدمة التي حقّقها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.

وثمَّن أمير منطقة الجوف، جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم "عن بُعد" للمدارس وأبنائه الطلبة وفق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب
سبق

استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة "عن بُعد".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأوضح الدكتور الغامدي؛ اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصّة مدرستي، كما تمّ عرض النتائج المتقدمة التي حقّقها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.

وثمَّن أمير منطقة الجوف، جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم "عن بُعد" للمدارس وأبنائه الطلبة وفق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:04 AM

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب

ثمَّن جهود الاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها "التعليم عن بُعد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة "عن بُعد".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأوضح الدكتور الغامدي؛ اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصّة مدرستي، كما تمّ عرض النتائج المتقدمة التي حقّقها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.

وثمَّن أمير منطقة الجوف، جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم "عن بُعد" للمدارس وأبنائه الطلبة وفق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

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