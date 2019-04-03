النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة في الأحساء تغش في بيع الدجاج بتواريخ إنتاج لاحقة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بمحافظة الأحساء، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض كميات من الدجاج تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما يتضمنه من إيهام وتضليل للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن منشأة تقوم ببيع الدجاج بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ يوم عرضه، وبالوقوف على مقر المنشأة تم ضبط كميات من الدجاج تحمل تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ إنتاجها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات لإتلافها وأحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهر بصاحب منشأة في الأحساء تغش في بيع الدجاج بتواريخ إنتاج لاحقة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بمحافظة الأحساء، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض كميات من الدجاج تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما يتضمنه من إيهام وتضليل للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن منشأة تقوم ببيع الدجاج بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ يوم عرضه، وبالوقوف على مقر المنشأة تم ضبط كميات من الدجاج تحمل تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ إنتاجها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات لإتلافها وأحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:35 PM

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة في الأحساء تغش في بيع الدجاج بتواريخ إنتاج لاحقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
6
3,618

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بمحافظة الأحساء، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض كميات من الدجاج تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما يتضمنه من إيهام وتضليل للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن منشأة تقوم ببيع الدجاج بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ يوم عرضه، وبالوقوف على مقر المنشأة تم ضبط كميات من الدجاج تحمل تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ إنتاجها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات لإتلافها وأحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة