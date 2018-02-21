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"الميموني" يُكَرّم الفائزين بجوائز مسابقات "أدبي الطائف"

افتتح المعرض التشكيلي لفناني جماعة فرقد الإبداعية

كرّم محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الفائزين بجائزة نادي الطائف الأدبي الثقافي؛ وذلك بمقره بالفيصلية، وسط حضور كبير شَهِدته قاعات النادي من المثقفين والمثقفات.

وكان محافظ الطائف قد افتتح المعرض التشكيلي المصاحب لفناني وفنانات جماعة فرقد الإبداعية، واستمع إلى شرح مفصل عن اللوحات الفنية من قِبَل الفنان ماجد الراسم، ثم زار مقر مبادرة تبادل الكتب التي تم تدشينها مؤخراً بالنادي، ضِمن فعاليات مشروع ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، كما زار مكتبة النادي، واطلع على محتوياتها وسجل كلمة في سجل الزيارات.

وأعلن مدير جمعية الثقافة والفنون، فيصل بن خالد الخديدي، أسماء الفائزين في مسابقة اللوحة الفنية بتقنية التايبو قرافي؛ حيث فاز بجائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الفنان ماجد القثامي، وفازت الطالبة المبدعة فرح عبدالعزيز الزنبحي بجائزة المركز الثاني وقيمتها 7 آلاف ريال، ولعدم استيفاء بقية اللوحات لمعايير وشروط المسابقة؛ فقد تم حجب جائزة المركز الثالث التي قيمتها 5 آلاف ريال.

أعلن بعد ذلك، علي بن خضر الثبيتي، أسماء الفائزين في مسابقة المقالة العلمية؛ حيث فاز الباحث سمير منصور بجائزة المركز الأول وقيمتها 10000 ريال، وفاز الباحث سعد الغنامي بالمركز الثاني وقيمتها 7000، وفازت بجائزة المركز الثالث الباحثة ابتهال العتيبي وقيمتها 5000 ريال.

كما أعلن الشاعر أحمد بن إبراهيم البوق مدير مركز أبحاث الحياة الفطرية وإنمائها وعضو الجمعية العمومية بالنادي، أسماء الفائزين في فرع الشعر؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الشاعر الشاب بكر مستور عابد؛ فيما حصلت الشاعرة ليلى فرحان على جائزة المركز الثاني وقيمتها 7000 ريال، وحصل الشاعر الشاب سلطان العصيمي على جائزة المركز الثالث بقيمة 5 آلاف ريال.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الميموني" يُكَرّم الفائزين بجوائز مسابقات "أدبي الطائف"
سبق

كرّم محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الفائزين بجائزة نادي الطائف الأدبي الثقافي؛ وذلك بمقره بالفيصلية، وسط حضور كبير شَهِدته قاعات النادي من المثقفين والمثقفات.

وكان محافظ الطائف قد افتتح المعرض التشكيلي المصاحب لفناني وفنانات جماعة فرقد الإبداعية، واستمع إلى شرح مفصل عن اللوحات الفنية من قِبَل الفنان ماجد الراسم، ثم زار مقر مبادرة تبادل الكتب التي تم تدشينها مؤخراً بالنادي، ضِمن فعاليات مشروع ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، كما زار مكتبة النادي، واطلع على محتوياتها وسجل كلمة في سجل الزيارات.

وأعلن مدير جمعية الثقافة والفنون، فيصل بن خالد الخديدي، أسماء الفائزين في مسابقة اللوحة الفنية بتقنية التايبو قرافي؛ حيث فاز بجائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الفنان ماجد القثامي، وفازت الطالبة المبدعة فرح عبدالعزيز الزنبحي بجائزة المركز الثاني وقيمتها 7 آلاف ريال، ولعدم استيفاء بقية اللوحات لمعايير وشروط المسابقة؛ فقد تم حجب جائزة المركز الثالث التي قيمتها 5 آلاف ريال.

أعلن بعد ذلك، علي بن خضر الثبيتي، أسماء الفائزين في مسابقة المقالة العلمية؛ حيث فاز الباحث سمير منصور بجائزة المركز الأول وقيمتها 10000 ريال، وفاز الباحث سعد الغنامي بالمركز الثاني وقيمتها 7000، وفازت بجائزة المركز الثالث الباحثة ابتهال العتيبي وقيمتها 5000 ريال.

كما أعلن الشاعر أحمد بن إبراهيم البوق مدير مركز أبحاث الحياة الفطرية وإنمائها وعضو الجمعية العمومية بالنادي، أسماء الفائزين في فرع الشعر؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الشاعر الشاب بكر مستور عابد؛ فيما حصلت الشاعرة ليلى فرحان على جائزة المركز الثاني وقيمتها 7000 ريال، وحصل الشاعر الشاب سلطان العصيمي على جائزة المركز الثالث بقيمة 5 آلاف ريال.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:43 PM

"الميموني" يُكَرّم الفائزين بجوائز مسابقات "أدبي الطائف"

افتتح المعرض التشكيلي لفناني جماعة فرقد الإبداعية

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فهد العتيبي - الطائف
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كرّم محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، الفائزين بجائزة نادي الطائف الأدبي الثقافي؛ وذلك بمقره بالفيصلية، وسط حضور كبير شَهِدته قاعات النادي من المثقفين والمثقفات.

وكان محافظ الطائف قد افتتح المعرض التشكيلي المصاحب لفناني وفنانات جماعة فرقد الإبداعية، واستمع إلى شرح مفصل عن اللوحات الفنية من قِبَل الفنان ماجد الراسم، ثم زار مقر مبادرة تبادل الكتب التي تم تدشينها مؤخراً بالنادي، ضِمن فعاليات مشروع ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، كما زار مكتبة النادي، واطلع على محتوياتها وسجل كلمة في سجل الزيارات.

وأعلن مدير جمعية الثقافة والفنون، فيصل بن خالد الخديدي، أسماء الفائزين في مسابقة اللوحة الفنية بتقنية التايبو قرافي؛ حيث فاز بجائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الفنان ماجد القثامي، وفازت الطالبة المبدعة فرح عبدالعزيز الزنبحي بجائزة المركز الثاني وقيمتها 7 آلاف ريال، ولعدم استيفاء بقية اللوحات لمعايير وشروط المسابقة؛ فقد تم حجب جائزة المركز الثالث التي قيمتها 5 آلاف ريال.

أعلن بعد ذلك، علي بن خضر الثبيتي، أسماء الفائزين في مسابقة المقالة العلمية؛ حيث فاز الباحث سمير منصور بجائزة المركز الأول وقيمتها 10000 ريال، وفاز الباحث سعد الغنامي بالمركز الثاني وقيمتها 7000، وفازت بجائزة المركز الثالث الباحثة ابتهال العتيبي وقيمتها 5000 ريال.

كما أعلن الشاعر أحمد بن إبراهيم البوق مدير مركز أبحاث الحياة الفطرية وإنمائها وعضو الجمعية العمومية بالنادي، أسماء الفائزين في فرع الشعر؛ حيث حصل على جائزة المركز الأول وقيمتها 10 آلاف ريال، الشاعر الشاب بكر مستور عابد؛ فيما حصلت الشاعرة ليلى فرحان على جائزة المركز الثاني وقيمتها 7000 ريال، وحصل الشاعر الشاب سلطان العصيمي على جائزة المركز الثالث بقيمة 5 آلاف ريال.

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