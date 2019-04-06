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مكة .. مصرع عامل نظافة أثناء هروبه من مجموعة قردة

سقط من مرتفعات جبل غار حراء

لقي عامل تابع لإحدى شركات النظافة في العاصمة المقدسة مصرعه بعد أن أفزعته مجموعة من القردة؛ وهرب منها؛ ما أدى إلى تعثره، وسقوطه على رأسه من مرتفعات غار حراء، ووفاته في الحال.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فقد باشرت الجهات الأمنية و الهلال الأحمر بلاغًا، يفيد بسقوط عامل بلدية تابع لإحدى شركات النظافة من الجنسية البنجالية من مرتفعات غار حراء.

وقالت مصادر إن دوريات الأمن وفرق الهلال الأحمر انتقلت لموقع البلاغ، وبعد الكشف على العامل اتضح أنه متوفَّى من جراء سقوطه على رأسه من أعلى جبل غار حراء.

وأوضحت أن الجهات الأمنية أجرت تحقيقات أولية في الحادثة.

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأن المتوفى شاهد مجموعة من القردة من أعلى جبل غار حراء؛ ففزع منها؛ وهرب، إلا أنه تعثر، وسقط على رأسه؛ وتوفِّي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة .. مصرع عامل نظافة أثناء هروبه من مجموعة قردة
سبق

لقي عامل تابع لإحدى شركات النظافة في العاصمة المقدسة مصرعه بعد أن أفزعته مجموعة من القردة؛ وهرب منها؛ ما أدى إلى تعثره، وسقوطه على رأسه من مرتفعات غار حراء، ووفاته في الحال.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فقد باشرت الجهات الأمنية و الهلال الأحمر بلاغًا، يفيد بسقوط عامل بلدية تابع لإحدى شركات النظافة من الجنسية البنجالية من مرتفعات غار حراء.

وقالت مصادر إن دوريات الأمن وفرق الهلال الأحمر انتقلت لموقع البلاغ، وبعد الكشف على العامل اتضح أنه متوفَّى من جراء سقوطه على رأسه من أعلى جبل غار حراء.

وأوضحت أن الجهات الأمنية أجرت تحقيقات أولية في الحادثة.

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأن المتوفى شاهد مجموعة من القردة من أعلى جبل غار حراء؛ ففزع منها؛ وهرب، إلا أنه تعثر، وسقط على رأسه؛ وتوفِّي.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:23 AM

مكة .. مصرع عامل نظافة أثناء هروبه من مجموعة قردة

سقط من مرتفعات جبل غار حراء

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
8,921

لقي عامل تابع لإحدى شركات النظافة في العاصمة المقدسة مصرعه بعد أن أفزعته مجموعة من القردة؛ وهرب منها؛ ما أدى إلى تعثره، وسقوطه على رأسه من مرتفعات غار حراء، ووفاته في الحال.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فقد باشرت الجهات الأمنية و الهلال الأحمر بلاغًا، يفيد بسقوط عامل بلدية تابع لإحدى شركات النظافة من الجنسية البنجالية من مرتفعات غار حراء.

وقالت مصادر إن دوريات الأمن وفرق الهلال الأحمر انتقلت لموقع البلاغ، وبعد الكشف على العامل اتضح أنه متوفَّى من جراء سقوطه على رأسه من أعلى جبل غار حراء.

وأوضحت أن الجهات الأمنية أجرت تحقيقات أولية في الحادثة.

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان بأن المتوفى شاهد مجموعة من القردة من أعلى جبل غار حراء؛ ففزع منها؛ وهرب، إلا أنه تعثر، وسقط على رأسه؛ وتوفِّي.

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