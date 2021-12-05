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ولي العهد يصل إلى حلبة سباق فورمولا1 "سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1"

وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديدًا على كورنيش جدة.

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة مساء اليوم الأحد (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ولي العهد يصل إلى حلبة سباق فورمولا1 "سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1"
سبق

وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديدًا على كورنيش جدة.

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة مساء اليوم الأحد (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:28 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:11 PM

ولي العهد يصل إلى حلبة سباق فورمولا1 "سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1"

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
3,909

وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديدًا على كورنيش جدة.

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة مساء اليوم الأحد (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني "لويس هاميلتون"، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,191
201,250 سيارة ..

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