أمير مكة المكرمة يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث

"السلمي": تهدف لتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات .



وتفصيلاً، تضمنت المشاريع الجديدة مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالوسقة بمساحة ٤٠،٠٠٠ م٢ بنطاق بلدية الشواق وتكلفة إجمالية بلغت ٥،٥٦١،٩٢٠ ريال، والحديقة العامة بالشواق بمساحة ٤٠،٠٠٠م٢ وتكلفة إجمالية بلغت 3،289،270،00 ريال.



ومن ناحيته، أوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية تم بفضل الله عز وجل ثم ما نحظى به من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله وقد أنجزت البلدية خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١ (١٦) مشروعاً تمثلت في سفلتة الطرق وتسمية الطرق وجسر مشاة وأسواق شعبية وحدائق وواجهات بحرية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣٢ مليون ريال .



وتأتي هذه المشاريع بهدف المساهمة في تقديم خيارات متنوعة للأهالي والمتنزهين وتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.



ورفع "السلمي" الشكر والعرفان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه بتدشين هذه المشاريع المباركة ثم لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.



وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمير منطقة مكة المكرمة من دعم واهتمام في تنفيذ المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.