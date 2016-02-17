النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة المكرمة يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث

"السلمي": تهدف لتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات .

وتفصيلاً، تضمنت المشاريع الجديدة مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالوسقة بمساحة ٤٠،٠٠٠ م٢ بنطاق بلدية الشواق وتكلفة إجمالية بلغت ٥،٥٦١،٩٢٠ ريال، والحديقة العامة بالشواق بمساحة ٤٠،٠٠٠م٢ وتكلفة إجمالية بلغت 3،289،270،00 ريال.

ومن ناحيته، أوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية تم بفضل الله عز وجل ثم ما نحظى به من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله وقد أنجزت البلدية خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١ (١٦) مشروعاً تمثلت في سفلتة الطرق وتسمية الطرق وجسر مشاة وأسواق شعبية وحدائق وواجهات بحرية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣٢ مليون ريال .

وتأتي هذه المشاريع بهدف المساهمة في تقديم خيارات متنوعة للأهالي والمتنزهين وتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ورفع "السلمي" الشكر والعرفان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه بتدشين هذه المشاريع المباركة ثم لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمير منطقة مكة المكرمة من دعم واهتمام في تنفيذ المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة المكرمة يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات .

وتفصيلاً، تضمنت المشاريع الجديدة مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالوسقة بمساحة ٤٠،٠٠٠ م٢ بنطاق بلدية الشواق وتكلفة إجمالية بلغت ٥،٥٦١،٩٢٠ ريال، والحديقة العامة بالشواق بمساحة ٤٠،٠٠٠م٢ وتكلفة إجمالية بلغت 3،289،270،00 ريال.

ومن ناحيته، أوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية تم بفضل الله عز وجل ثم ما نحظى به من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله وقد أنجزت البلدية خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١ (١٦) مشروعاً تمثلت في سفلتة الطرق وتسمية الطرق وجسر مشاة وأسواق شعبية وحدائق وواجهات بحرية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣٢ مليون ريال .

وتأتي هذه المشاريع بهدف المساهمة في تقديم خيارات متنوعة للأهالي والمتنزهين وتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ورفع "السلمي" الشكر والعرفان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه بتدشين هذه المشاريع المباركة ثم لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمير منطقة مكة المكرمة من دعم واهتمام في تنفيذ المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:09 PM

أمير مكة المكرمة يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث

"السلمي": تهدف لتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,047

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة الليث، أثناء زيارته التفقدية لمحافظة الليث والقنفذة وأضم والعرضيات .

وتفصيلاً، تضمنت المشاريع الجديدة مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالوسقة بمساحة ٤٠،٠٠٠ م٢ بنطاق بلدية الشواق وتكلفة إجمالية بلغت ٥،٥٦١،٩٢٠ ريال، والحديقة العامة بالشواق بمساحة ٤٠،٠٠٠م٢ وتكلفة إجمالية بلغت 3،289،270،00 ريال.

ومن ناحيته، أوضح رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية تم بفضل الله عز وجل ثم ما نحظى به من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله وقد أنجزت البلدية خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١ (١٦) مشروعاً تمثلت في سفلتة الطرق وتسمية الطرق وجسر مشاة وأسواق شعبية وحدائق وواجهات بحرية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣٢ مليون ريال .

وتأتي هذه المشاريع بهدف المساهمة في تقديم خيارات متنوعة للأهالي والمتنزهين وتعزيز مقومات الجذب السياحي والاستثمار بالمنطقة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ورفع "السلمي" الشكر والعرفان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه بتدشين هذه المشاريع المباركة ثم لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وأشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمير منطقة مكة المكرمة من دعم واهتمام في تنفيذ المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة