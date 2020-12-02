النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سُقيا" مستمرة.. مزيد من الأمطار الخميس والجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة

فرص الهطولات ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض

يستمر تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومَي الأربعاء والخميس حتى يوم الجُمعة -بمشيئة الله-، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حسبما يظهر آخر ‏مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار.

ويشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكل حزم من السحب الماطرة ذات الشدة المتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولاً إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وربما تترافق بزخات من البَرَد على فترات.

أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة، والله أعلم.

وبحسب طقس العرب، فإن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، وصولاً حتى الجبيل والدمام، وتكون على شكل زخات متفاوتة الشدة، والله أعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سُقيا" مستمرة.. مزيد من الأمطار الخميس والجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة
سبق

يستمر تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومَي الأربعاء والخميس حتى يوم الجُمعة -بمشيئة الله-، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حسبما يظهر آخر ‏مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار.

ويشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكل حزم من السحب الماطرة ذات الشدة المتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولاً إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وربما تترافق بزخات من البَرَد على فترات.

أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة، والله أعلم.

وبحسب طقس العرب، فإن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، وصولاً حتى الجبيل والدمام، وتكون على شكل زخات متفاوتة الشدة، والله أعلم.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:33 PM

"سُقيا" مستمرة.. مزيد من الأمطار الخميس والجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة

فرص الهطولات ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,946

يستمر تأثر عديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة يومَي الأربعاء والخميس حتى يوم الجُمعة -بمشيئة الله-، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حسبما يظهر آخر ‏مُخرجات المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الأمطار.

ويشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكل حزم من السحب الماطرة ذات الشدة المتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولاً إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرّمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحياناً، وربما تترافق بزخات من البَرَد على فترات.

أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومَي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيّأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة، والله أعلم.

وبحسب طقس العرب، فإن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن، وصولاً حتى الجبيل والدمام، وتكون على شكل زخات متفاوتة الشدة، والله أعلم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,270
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة