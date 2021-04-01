النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب

أشاد تقرير إنجليزي بالمستوى الذي يقدمه المحترف المصري أحمد حجازي، الذي يلعب الموسم الحالي ضمن صفوف الاتحاد معارًا من فريق ويست بروميتش ألبيون.

وقالت صحيفة birminghammail : إن رحيل المصري في أكتوبر كان مثيرًا للجدل؛ حيث رفض الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي رحيل اللاعب، مؤكدًا أنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وتحدثت الصحيفة عن نجاح حجازي في مهمته مع الاتحاد؛ حيث نقل الفريق من خوض معركة الهبوط إلى المنافسة على اللقب؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما سجل حجازي هدفين في 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ولكنه حصل على بطاقة حمراء في آخر مباراة له مع الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب
سبق

أشاد تقرير إنجليزي بالمستوى الذي يقدمه المحترف المصري أحمد حجازي، الذي يلعب الموسم الحالي ضمن صفوف الاتحاد معارًا من فريق ويست بروميتش ألبيون.

وقالت صحيفة birminghammail : إن رحيل المصري في أكتوبر كان مثيرًا للجدل؛ حيث رفض الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي رحيل اللاعب، مؤكدًا أنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وتحدثت الصحيفة عن نجاح حجازي في مهمته مع الاتحاد؛ حيث نقل الفريق من خوض معركة الهبوط إلى المنافسة على اللقب؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما سجل حجازي هدفين في 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ولكنه حصل على بطاقة حمراء في آخر مباراة له مع الفريق.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
04:15 PM

صحيفة "إنجليزية": "هذا اللاعب نقل "الاتحاد" من معركة الهبوط للمنافسة على اللقب

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
795

أشاد تقرير إنجليزي بالمستوى الذي يقدمه المحترف المصري أحمد حجازي، الذي يلعب الموسم الحالي ضمن صفوف الاتحاد معارًا من فريق ويست بروميتش ألبيون.

وقالت صحيفة birminghammail : إن رحيل المصري في أكتوبر كان مثيرًا للجدل؛ حيث رفض الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي رحيل اللاعب، مؤكدًا أنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وتحدثت الصحيفة عن نجاح حجازي في مهمته مع الاتحاد؛ حيث نقل الفريق من خوض معركة الهبوط إلى المنافسة على اللقب؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما سجل حجازي هدفين في 24 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ولكنه حصل على بطاقة حمراء في آخر مباراة له مع الفريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,031

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة