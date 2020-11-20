"آل حمدي" يحتفلون بزواج النقيب "ماجد"

احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بعقد قران نجله، الشاب نقيب طبيب ماجد، بقرية الركوبة بمحافظة صامطة،
على كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، بحضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتقدّم "سبق" التهنئة للعروسين، متمنية لهما حياة سعيدة هانئة.
احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بعقد قران نجله، الشاب نقيب طبيب ماجد، بقرية الركوبة بمحافظة صامطة،
على كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، بحضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتقدّم "سبق" التهنئة للعروسين، متمنية لهما حياة سعيدة هانئة.
احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بعقد قران نجله، الشاب نقيب طبيب ماجد، بقرية الركوبة بمحافظة صامطة،
على كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، بحضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتقدّم "سبق" التهنئة للعروسين، متمنية لهما حياة سعيدة هانئة.
احتفل الشيخ محمد إبراهيم مشهور حمدي بعقد قران نجله، الشاب نقيب طبيب ماجد، بقرية الركوبة بمحافظة صامطة،
على كريمة الشيخ محمد بن عواجي علي المهجري المدخلي، بحضور لفيف من الأهل والأقارب.
وتقدّم "سبق" التهنئة للعروسين، متمنية لهما حياة سعيدة هانئة.