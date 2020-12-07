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"أمانة جدة" تطلق مبادرة لرصد التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالأحياء

أقامت عدة فعاليات توعوية استهدفت كافة شرائح المجتمع في اليوم العالمي للتطوع

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة رصد التشوه البصري في نطاق بلدية الجنوب بمشاركة متطوعين من منسوبي الأمانة خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة في الشوارع والأحياء السكنية، بجانب عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في حي الأمير فواز الجنوبي بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد شافعي بعد دورة تأهيلية حصل عليها المتطوعون لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها.

وأضاف "الزهراني" أن الفعالية تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وتابع : تتيح المبادرة لمنسوبي الأمانة كسب ساعات تطوعية واعتمادها ضمن معايير التقييم الداخلي للموظف وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عموماً.

وأشار الزهراني إلى تواصل فعاليات الأمانة ليوم التطوع العالمي بتنفيذ خمس مبادرات متنوعة اليوم الاثنين تشمل رصد مظاهر التلوث البيئي في خليج سلمان وشاطئي الإسكندرية والسيف وعلى الكورنيش، ومبادرة فريق مكة التطوعي على الواجهة البحرية ومبادرة اخدم حي، وكذلك ومبادرة توعوية باليوم العالمي للإعاقة في حديقة الإرادة وحملة رصد التشوه البصري على الواجهة البحرية، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تطلق مبادرة لرصد التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالأحياء
سبق

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة رصد التشوه البصري في نطاق بلدية الجنوب بمشاركة متطوعين من منسوبي الأمانة خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة في الشوارع والأحياء السكنية، بجانب عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في حي الأمير فواز الجنوبي بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد شافعي بعد دورة تأهيلية حصل عليها المتطوعون لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها.

وأضاف "الزهراني" أن الفعالية تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وتابع : تتيح المبادرة لمنسوبي الأمانة كسب ساعات تطوعية واعتمادها ضمن معايير التقييم الداخلي للموظف وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عموماً.

وأشار الزهراني إلى تواصل فعاليات الأمانة ليوم التطوع العالمي بتنفيذ خمس مبادرات متنوعة اليوم الاثنين تشمل رصد مظاهر التلوث البيئي في خليج سلمان وشاطئي الإسكندرية والسيف وعلى الكورنيش، ومبادرة فريق مكة التطوعي على الواجهة البحرية ومبادرة اخدم حي، وكذلك ومبادرة توعوية باليوم العالمي للإعاقة في حديقة الإرادة وحملة رصد التشوه البصري على الواجهة البحرية، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:15 PM

"أمانة جدة" تطلق مبادرة لرصد التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالأحياء

أقامت عدة فعاليات توعوية استهدفت كافة شرائح المجتمع في اليوم العالمي للتطوع

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة رصد التشوه البصري في نطاق بلدية الجنوب بمشاركة متطوعين من منسوبي الأمانة خارج وقت الدوام الرسمي، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة في الشوارع والأحياء السكنية، بجانب عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في حي الأمير فواز الجنوبي بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس أحمد شافعي بعد دورة تأهيلية حصل عليها المتطوعون لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها.

وأضاف "الزهراني" أن الفعالية تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وتابع : تتيح المبادرة لمنسوبي الأمانة كسب ساعات تطوعية واعتمادها ضمن معايير التقييم الداخلي للموظف وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عموماً.

وأشار الزهراني إلى تواصل فعاليات الأمانة ليوم التطوع العالمي بتنفيذ خمس مبادرات متنوعة اليوم الاثنين تشمل رصد مظاهر التلوث البيئي في خليج سلمان وشاطئي الإسكندرية والسيف وعلى الكورنيش، ومبادرة فريق مكة التطوعي على الواجهة البحرية ومبادرة اخدم حي، وكذلك ومبادرة توعوية باليوم العالمي للإعاقة في حديقة الإرادة وحملة رصد التشوه البصري على الواجهة البحرية، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.

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