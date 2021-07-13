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"الأرصاد": حج هذا العام شديد الحرارة ولا يُستبعد هطول الأمطار

توقع رياحاً "نشطة السرعة" مثيرة للأتربة والغبار

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة، وقد تصل إلى (45) درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر بالرياح "نشطة السرعة" المثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار -بإذن الله- خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.
وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر %100، كما تابع أيضاً طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة -لاسمح الله-.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حج هذا العام شديد الحرارة ولا يُستبعد هطول الأمطار
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة، وقد تصل إلى (45) درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر بالرياح "نشطة السرعة" المثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار -بإذن الله- خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.
وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر %100، كما تابع أيضاً طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة -لاسمح الله-.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:22 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:20 AM

"الأرصاد": حج هذا العام شديد الحرارة ولا يُستبعد هطول الأمطار

توقع رياحاً "نشطة السرعة" مثيرة للأتربة والغبار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة، وقد تصل إلى (45) درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر بالرياح "نشطة السرعة" المثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار -بإذن الله- خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.
وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر %100، كما تابع أيضاً طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة -لاسمح الله-.

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