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إثيوبيا تتوعد "تيغراي" بعملية "نهائية وحاسمة".. مهلة الأيام الثلاثة انتهت

قوات الدفاع الوطني نفّذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج "ميكيلي"

هدّد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الثلاثاء، حكومة إقليم "تيغراي الشمالي" المتمردة في البلاد، بأن العملية العسكرية "النهائية والحاسمة" ستنطلق خلال الأيام القادمة.

وقال "آبي" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: إن مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لقادة منطقة تيغراي والقوات الخاصة "قد انتهت اليوم".

وبحسب "الأسوشيتد برس"، فقد أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الإثيوبية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج "ميكيلي"، عاصمة "تيغراي"، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

ونفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة "تيغراي"، الاثنين، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم "تيغراي"، في أوغندا.

وأفاد الفريق بأن المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب "تيغراي" في أوغندا؛ "غير دقيقة".

وقال أحد المسؤولين في الفريق: إن ادعاء الوساطة في أوغندا لم تدعمه فرقة العمل المعنية بحالة الطوارئ؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية "ملتزمة بدعم سيادة القانون في منطقة "تيغراي".

وتعاني إثيوبيا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة، عندما تسلم آبي أحمد السلطة قبل نحو عامين؛ ففي عام 2017 أجبر أكثر من مليون إثيوبي على النزوح لأسباب تتعلق بصراعات عرقية وأخرى ترتبط بموجات جفاف ونقص كبير في الغذاء والخدمات في بعض المناطق.

وواجه "آبي" اختبارًا كبيرًا، عندما سقط قرابة 240 قتيلًا في أعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت في إثيوبيا في يوليو الماضي عندما اشتعلت اشتباكات عرقية على خلفية مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد إثنية "الأورومو" التي ينتمي إليها "آبي"، صوتًا لمعاناتهم من التهميش.

واندلعت تلك الاحتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة "أوروميا" المحيطة التي تتحدر منها أكبر قومية في البلاد، والتي طالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق؛ لكن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الأزمة الحالية في إقليم "تيغراي" ربما تشكل اختبارًا أكبر بالنسبة لـ"آبي"؛ نظرًا لتعقيداتها المحلية والإقليمية خصوصًا لجهة تداخلاتها في العلاقة بين الجارتين السودان وإريتريا.

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إثيوبيا تتوعد "تيغراي" بعملية "نهائية وحاسمة".. مهلة الأيام الثلاثة انتهت
سبق

هدّد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الثلاثاء، حكومة إقليم "تيغراي الشمالي" المتمردة في البلاد، بأن العملية العسكرية "النهائية والحاسمة" ستنطلق خلال الأيام القادمة.

وقال "آبي" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: إن مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لقادة منطقة تيغراي والقوات الخاصة "قد انتهت اليوم".

وبحسب "الأسوشيتد برس"، فقد أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الإثيوبية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج "ميكيلي"، عاصمة "تيغراي"، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

ونفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة "تيغراي"، الاثنين، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم "تيغراي"، في أوغندا.

وأفاد الفريق بأن المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب "تيغراي" في أوغندا؛ "غير دقيقة".

وقال أحد المسؤولين في الفريق: إن ادعاء الوساطة في أوغندا لم تدعمه فرقة العمل المعنية بحالة الطوارئ؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية "ملتزمة بدعم سيادة القانون في منطقة "تيغراي".

وتعاني إثيوبيا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة، عندما تسلم آبي أحمد السلطة قبل نحو عامين؛ ففي عام 2017 أجبر أكثر من مليون إثيوبي على النزوح لأسباب تتعلق بصراعات عرقية وأخرى ترتبط بموجات جفاف ونقص كبير في الغذاء والخدمات في بعض المناطق.

وواجه "آبي" اختبارًا كبيرًا، عندما سقط قرابة 240 قتيلًا في أعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت في إثيوبيا في يوليو الماضي عندما اشتعلت اشتباكات عرقية على خلفية مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد إثنية "الأورومو" التي ينتمي إليها "آبي"، صوتًا لمعاناتهم من التهميش.

واندلعت تلك الاحتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة "أوروميا" المحيطة التي تتحدر منها أكبر قومية في البلاد، والتي طالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق؛ لكن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الأزمة الحالية في إقليم "تيغراي" ربما تشكل اختبارًا أكبر بالنسبة لـ"آبي"؛ نظرًا لتعقيداتها المحلية والإقليمية خصوصًا لجهة تداخلاتها في العلاقة بين الجارتين السودان وإريتريا.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
01:07 PM

إثيوبيا تتوعد "تيغراي" بعملية "نهائية وحاسمة".. مهلة الأيام الثلاثة انتهت

قوات الدفاع الوطني نفّذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج "ميكيلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدّد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الثلاثاء، حكومة إقليم "تيغراي الشمالي" المتمردة في البلاد، بأن العملية العسكرية "النهائية والحاسمة" ستنطلق خلال الأيام القادمة.

وقال "آبي" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: إن مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لقادة منطقة تيغراي والقوات الخاصة "قد انتهت اليوم".

وبحسب "الأسوشيتد برس"، فقد أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الإثيوبية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج "ميكيلي"، عاصمة "تيغراي"، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.

ونفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة "تيغراي"، الاثنين، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم "تيغراي"، في أوغندا.

وأفاد الفريق بأن المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب "تيغراي" في أوغندا؛ "غير دقيقة".

وقال أحد المسؤولين في الفريق: إن ادعاء الوساطة في أوغندا لم تدعمه فرقة العمل المعنية بحالة الطوارئ؛ مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية "ملتزمة بدعم سيادة القانون في منطقة "تيغراي".

وتعاني إثيوبيا من انقسامات عرقية وأزمات اقتصادية كبيرة، عندما تسلم آبي أحمد السلطة قبل نحو عامين؛ ففي عام 2017 أجبر أكثر من مليون إثيوبي على النزوح لأسباب تتعلق بصراعات عرقية وأخرى ترتبط بموجات جفاف ونقص كبير في الغذاء والخدمات في بعض المناطق.

وواجه "آبي" اختبارًا كبيرًا، عندما سقط قرابة 240 قتيلًا في أعمال العنف والاحتجاجات التي اندلعت في إثيوبيا في يوليو الماضي عندما اشتعلت اشتباكات عرقية على خلفية مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، الذي يعتبره الكثير من أفراد إثنية "الأورومو" التي ينتمي إليها "آبي"، صوتًا لمعاناتهم من التهميش.

واندلعت تلك الاحتجاجات في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة "أوروميا" المحيطة التي تتحدر منها أكبر قومية في البلاد، والتي طالما شعرت بأنها مهمشة ومضطهدة في البلد متعدد الأعراق؛ لكن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الأزمة الحالية في إقليم "تيغراي" ربما تشكل اختبارًا أكبر بالنسبة لـ"آبي"؛ نظرًا لتعقيداتها المحلية والإقليمية خصوصًا لجهة تداخلاتها في العلاقة بين الجارتين السودان وإريتريا.

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