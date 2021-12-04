تصدرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط التغريدات الترحيبية من أبناء الشعب العماني الشقيق الذي عبّروا عن مشاعرهم الغامرة تجاه الزيارة للضيف الذي وصفوها بالاستثنائي، مؤكدين أن الزيارة ستضع النقاط على الحروف لملفات حساسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ففي البداية، قال المغرد أحمد الجابري محمد بن سلمان: "أهلا بكل الشعب السعودي على أرضه وبلده الثاني سلطنة عمان، ومرحبًا بسمو الأمير محمد بن سلمان". من جانب آخر، قال المغرد "ابن دارس": "الزيارة ستضع النقاط على الحروف للملفات الحساسة، وتنسيق المواقف والجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية تجاهها، لتمتد العلاقات لتكون أعمق قيادةً وحكومةً وشعبًا". وغرد الإعلامي الرياضي خميس البلوشي بدوره: "أهلاً بالضيف الكبير والعزيز وأهلاً بالأمير محمد بن سلمان في بلده سلطنة عمان". وقال المغرد خالد الحامدي "أهلاً بضيف عمان الاستثنائي محمد بن سلمان". وغرد المهتم بريادة الأعمال والإعلام سالم كشوب: "مليار ترحيب بوجه السعد"، مضيفًا: "عمان ترحب بمحمد بن سلمان زيارة منتظرة لضيف عمان الكبير في ديار السلاطين تعكس حجم العلاقة بين البلدين الشقيقين بتنور السلطنة بقائد ملهم؛ الأمير محمد بن سلمان". وكتب المغرد سالم الساعدي: "من دارك إلى دارك يا أبو سلمان، يا مرحبًا، مليوووون بولي عهد المملكة الغالية أغلى من يزورنا، وأنا أشهد". وقال المغرد العماني محمد بن عبدالرحمن: "على دروب الخير والسؤدد تمضي عمان والسعودية، ومن الله التوفيق، فأهلاً وسهلاً بولي العهد السعودي في السلطنة". ويأتي التفاعل الكبير من الأشقاء العمانيين عقب أن أعلنت سلطنة عمان أن ولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيزور مسقط الاثنين في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا، حيث أوضح ديوان البلاط السلطاني في عمان في بيان له، أنه "سيتم خلال الزيارة بحث عددٍ من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهارًا".

العمانيون: مليار ترحيب بضيف السلطنة الاستثنائي في بلده الثاني.. القائد الملهم "محمد بن سلمان" عبدالله العنزي سبق 2021-12-04 تصدرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط التغريدات الترحيبية من أبناء الشعب العماني الشقيق الذي عبّروا عن مشاعرهم الغامرة تجاه الزيارة للضيف الذي وصفوها بالاستثنائي، مؤكدين أن الزيارة ستضع النقاط على الحروف لملفات حساسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



ففي البداية، قال المغرد أحمد الجابري محمد بن سلمان: "أهلا بكل الشعب السعودي على أرضه وبلده الثاني سلطنة عمان، ومرحبًا بسمو الأمير محمد بن سلمان".



من جانب آخر، قال المغرد "ابن دارس": "الزيارة ستضع النقاط على الحروف للملفات الحساسة، وتنسيق المواقف والجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية تجاهها، لتمتد العلاقات لتكون أعمق قيادةً وحكومةً وشعبًا".



وغرد الإعلامي الرياضي خميس البلوشي بدوره: "أهلاً بالضيف الكبير والعزيز وأهلاً بالأمير محمد بن سلمان في بلده سلطنة عمان".



وقال المغرد خالد الحامدي "أهلاً بضيف عمان الاستثنائي محمد بن سلمان".



وغرد المهتم بريادة الأعمال والإعلام سالم كشوب: "مليار ترحيب بوجه السعد"، مضيفًا: "عمان ترحب بمحمد بن سلمان زيارة منتظرة لضيف عمان الكبير في ديار السلاطين تعكس حجم العلاقة بين البلدين الشقيقين بتنور السلطنة بقائد ملهم؛ الأمير محمد بن سلمان".



وكتب المغرد سالم الساعدي: "من دارك إلى دارك يا أبو سلمان، يا مرحبًا، مليوووون بولي عهد المملكة الغالية أغلى من يزورنا، وأنا أشهد".



وقال المغرد العماني محمد بن عبدالرحمن: "على دروب الخير والسؤدد تمضي عمان والسعودية، ومن الله التوفيق، فأهلاً وسهلاً بولي العهد السعودي في السلطنة".



ويأتي التفاعل الكبير من الأشقاء العمانيين عقب أن أعلنت سلطنة عمان أن ولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيزور مسقط الاثنين في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا، حيث أوضح ديوان البلاط السلطاني في عمان في بيان له، أنه "سيتم خلال الزيارة بحث عددٍ من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهارًا".

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 11:44 PM

العمانيون: مليار ترحيب بضيف السلطنة الاستثنائي في بلده الثاني.. القائد الملهم "محمد بن سلمان" عباراتهم المرحبة تصدرت تغريداتهم على منصة "تويتر"





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تصدرت الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط التغريدات الترحيبية من أبناء الشعب العماني الشقيق الذي عبّروا عن مشاعرهم الغامرة تجاه الزيارة للضيف الذي وصفوها بالاستثنائي، مؤكدين أن الزيارة ستضع النقاط على الحروف لملفات حساسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



ففي البداية، قال المغرد أحمد الجابري محمد بن سلمان: "أهلا بكل الشعب السعودي على أرضه وبلده الثاني سلطنة عمان، ومرحبًا بسمو الأمير محمد بن سلمان".



من جانب آخر، قال المغرد "ابن دارس": "الزيارة ستضع النقاط على الحروف للملفات الحساسة، وتنسيق المواقف والجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية تجاهها، لتمتد العلاقات لتكون أعمق قيادةً وحكومةً وشعبًا".



وغرد الإعلامي الرياضي خميس البلوشي بدوره: "أهلاً بالضيف الكبير والعزيز وأهلاً بالأمير محمد بن سلمان في بلده سلطنة عمان".



وقال المغرد خالد الحامدي "أهلاً بضيف عمان الاستثنائي محمد بن سلمان".



وغرد المهتم بريادة الأعمال والإعلام سالم كشوب: "مليار ترحيب بوجه السعد"، مضيفًا: "عمان ترحب بمحمد بن سلمان زيارة منتظرة لضيف عمان الكبير في ديار السلاطين تعكس حجم العلاقة بين البلدين الشقيقين بتنور السلطنة بقائد ملهم؛ الأمير محمد بن سلمان".



وكتب المغرد سالم الساعدي: "من دارك إلى دارك يا أبو سلمان، يا مرحبًا، مليوووون بولي عهد المملكة الغالية أغلى من يزورنا، وأنا أشهد".



وقال المغرد العماني محمد بن عبدالرحمن: "على دروب الخير والسؤدد تمضي عمان والسعودية، ومن الله التوفيق، فأهلاً وسهلاً بولي العهد السعودي في السلطنة".



ويأتي التفاعل الكبير من الأشقاء العمانيين عقب أن أعلنت سلطنة عمان أن ولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيزور مسقط الاثنين في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع جائحة كورونا، حيث أوضح ديوان البلاط السلطاني في عمان في بيان له، أنه "سيتم خلال الزيارة بحث عددٍ من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً ونماءً وازدهارًا".