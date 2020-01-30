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روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار "كورونا"

بعد ساعات من إيقاف حركة خطوط السكك الحديدية

أعلنت روسيا غلق حدودها في الشرق الأقصى مع الصين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بعد ساعات من إيقاف حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين.

ووفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع"، كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، أعلنت مساء أمس أن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وقالت "جوليكوفا" في نهاية اجتماع المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس "كورونا" الجديد: "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية ابتداءً من صباح الجمعة 31 يناير، وستبقى وجهة واحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من موسكو إلى بكين وبالعكس".

وبحسب "جوليكوفا"، سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة، وقالت: "لقد اتفقنا على أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا"، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر للمقر، وأضافت أنه سيتم عرض وضع الجامعات الروسية؛ بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم خمس مناطق بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس القادم، وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي "كورونا" من أصل غير معروف في مدينة ووهان المكتظة بالسكان "مقاطعة هوبي".

روسيا فيروس كورونا الجديد الصين

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روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار "كورونا"
سبق

أعلنت روسيا غلق حدودها في الشرق الأقصى مع الصين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بعد ساعات من إيقاف حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين.

ووفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع"، كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، أعلنت مساء أمس أن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وقالت "جوليكوفا" في نهاية اجتماع المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس "كورونا" الجديد: "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية ابتداءً من صباح الجمعة 31 يناير، وستبقى وجهة واحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من موسكو إلى بكين وبالعكس".

وبحسب "جوليكوفا"، سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة، وقالت: "لقد اتفقنا على أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا"، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر للمقر، وأضافت أنه سيتم عرض وضع الجامعات الروسية؛ بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم خمس مناطق بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس القادم، وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي "كورونا" من أصل غير معروف في مدينة ووهان المكتظة بالسكان "مقاطعة هوبي".

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:17 PM

روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار "كورونا"

بعد ساعات من إيقاف حركة خطوط السكك الحديدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا غلق حدودها في الشرق الأقصى مع الصين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بعد ساعات من إيقاف حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين.

ووفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع"، كانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، أعلنت مساء أمس أن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وقالت "جوليكوفا" في نهاية اجتماع المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس "كورونا" الجديد: "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية ابتداءً من صباح الجمعة 31 يناير، وستبقى وجهة واحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من موسكو إلى بكين وبالعكس".

وبحسب "جوليكوفا"، سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة، وقالت: "لقد اتفقنا على أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا"، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر للمقر، وأضافت أنه سيتم عرض وضع الجامعات الروسية؛ بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم خمس مناطق بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس القادم، وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي "كورونا" من أصل غير معروف في مدينة ووهان المكتظة بالسكان "مقاطعة هوبي".

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