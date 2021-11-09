"فورد برونكو" الجديدة تأتي معزَّزة بنظام الدفع الرباعي القياسي والقدرات الجامحة

تساعد عشاق القيادة في الهواء الطلق على خوض مغامرات مذهلة على جميع الدروب

عبدالملك سرور- سبق: أصبحت فورد برونكو الجديدت كليًّا، والمعززة بقدرات الدفع الرباعي، جاهزة بالكامل لخوض المغامرات والاستكشاف تحت عنوان "جموح بلا حدود". وتأتي برونكو بتصميم مستوحى من إرث العلامة العريق الذي يتكامل مع الإمكانات الهندسية المتفوقة والتقنيات الذكية المصممة خصيصًا للتعامل مع الطرقات الوعرة، إضافة إلى المزايا المبتكرة لمساعدة عشاق القيادة في الهواء الطلق على خوض مغامرات مذهلة على الدروب كافة، وفي أبعد المناطق.

وبفضل محرك EcoBoost V6 سعة 2.7 لتر تمتلك برونكو أفضل قوة حصانية وعزم دوران لسيارة تعمل بالبنزين ضمن فئتها؛ إذ ينتج المحرك 330 حصانًا من القوة و563 نيوتن/ متر من عزم الدوران، في حين يقدم محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر عزم الدوران الأفضل ضمن فئته لمحرك رباعي الأسطوانات بواقع 420 نيوتن/ متر مع 275 حصانًا من القوة.

وتتوافر برونكو بإصدارَيْن، ثنائي ورباعي الأبواب، وقائمة خيارات تشمل اثنين من المحركات الجبارة، وأربعة مستويات من المواصفات المخصصة للمغامرات. وتشتمل جميع طرازات برونكو على اثنين من أنظمة الدفع الرباعي: نظام أساسي، ونظام دفع رباعي متقدم. ويستخدم النظام الأساسي علبة تروس إلكترونية إضافية من سرعتين لتغيير السرعات أثناء القيادة، في حين يشتمل النظام المتقدم الاختياري على علبة تروس كهروميكانيكية بسرعتين، تأتي مع نمط قيادة إضافي تلقائي لتفعيل نظام الدفع الرباعي عند الطلب والاختيار بين نظام الدفع الثنائي أو الرباعي.

وتقدم برونكو الجديدة كليًّا حتى سبعة أنماط قيادة يمكن للسائق الاختيار من بينها، وتشمل: العادي (Normal)، والاقتصادي (Eco)، والرياضي (Sport)، والقيادة على الأسطح المنزلقة والرملية (Slippery and Sand)، و"باها" (Baja)، والطين / الحفر (Mud/ Ruts) والصخري (Rock Crawl) للقيادة على الطرق الوعرة.

وتتوافر مجموعة من التقنيات الحصرية؛ إذ تشتمل على نظام التحكم بالمسار، وهو نظام مثبت السرعة المخصص للقيادة بسرعة منخفضة على الطرقات الوعرة، ومساعد الانعطاف على المسارات الذي يقلص قطر الانعطاف على الطرقات الوعرة عبر خاصية توجيه عزم الدوران، وميزة (Trail One-Pedal Drive) المبتكرة التي تُمكِّن السائق من التحكم بالتسارع والمكابح باستخدام دواسة واحدة لإضفاء المزيد من الدقة والثقة على تجربة القيادة البطيئة أثناء تسلق المسارات الصخرية.

وتستند التصاميم إلى هيكل فولاذي مدعم بالكامل وفائق الصلابة، يوفر المدى الحركي الأفضل ضمن فئته لنظام التعليق – بزيادة قدرها 17 % في الجهتين الأمامية والخلفية بالمقارنة مع أقرب الطرازات المنافسة من أجل تقديم أداء أفضل على الطرقات الوعرة.

أما داخلية السيارة فتعتبر لوحة العدادات مستوحاة من طراز الجيل الأول، ومعززة بعدادات وعناصر تحكُّم مرئية بوضوح وسهلة الاستخدام.

أما الألوان والمواد المستخدمة فمستوحاة من تدرجات الألوان الطبيعية والعتاد الخارجي. ونظرًا للأهمية القصوى التي تتمتع بها الوظائف المصممة للطرقات الوعرة حرصت فورد على استخدام مواد صلبة ومتينة في مقصورتها.

ومن المزايا التي تتميز بها برونكو عن الطرازات المنافسة نظام الترفيه SYNC®4 المزود بشاشة بقياس 12 "إنش"، الذي يعتبر بمنزلة إضافة حصرية ضمن هذه الفئة. وتشتمل القائمة الواسعة من المزايا الجديدة على نظام كاميرا بزاوية 360 درجة مزود بخاصية مراقبة الطرق الوعرة الحصرية ضمن فئتها لتوفير مستويات أعلى من الرؤية عند الوجود على الطرق الصعبة على غرار تسلق المسارات الصخرية.