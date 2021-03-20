النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي"

دعت السعوديين هناك إلى الحذر بسبب احتمالية حدوث "تسونامي" بالسواحل

قالت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إنها تتابع آثار الزلزال في مقاطعة مياجي الذي بلغ 7.2 درجة.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيراً من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وقالت السفارة في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقمين: 09055833862، 0335895242.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت إن زلزالاً وقع في شمال شرق البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبّب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عُمق 60 كيلومتراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن شركة توهوكو إلكتريك باور أوقفت محطة أوناجاوا النووية، وتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعاً من مياجي شهد انقطاعاً للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمّرها الزلزال الهائل في مارس 2011؛ ما أدّى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي"
سبق

قالت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إنها تتابع آثار الزلزال في مقاطعة مياجي الذي بلغ 7.2 درجة.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيراً من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وقالت السفارة في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقمين: 09055833862، 0335895242.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت إن زلزالاً وقع في شمال شرق البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبّب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عُمق 60 كيلومتراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن شركة توهوكو إلكتريك باور أوقفت محطة أوناجاوا النووية، وتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعاً من مياجي شهد انقطاعاً للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمّرها الزلزال الهائل في مارس 2011؛ ما أدّى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:49 PM

قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي"

دعت السعوديين هناك إلى الحذر بسبب احتمالية حدوث "تسونامي" بالسواحل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
294

قالت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إنها تتابع آثار الزلزال في مقاطعة مياجي الذي بلغ 7.2 درجة.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيراً من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وقالت السفارة في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقمين: 09055833862، 0335895242.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت إن زلزالاً وقع في شمال شرق البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبّب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عُمق 60 كيلومتراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن شركة توهوكو إلكتريك باور أوقفت محطة أوناجاوا النووية، وتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعاً من مياجي شهد انقطاعاً للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمّرها الزلزال الهائل في مارس 2011؛ ما أدّى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,405
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,293
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,600

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة