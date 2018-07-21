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الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار

قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب.

يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها.

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الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار
سبق

قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب.

يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
02:07 PM

الجهات الأمنية تقبض على شاب سرق شنطة امرأة في وضح النهار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
13,992

قبضت الجهات الأمنية على شاب ثلاثيني أقدم على سرقة شنطة امرأة في أحد شوارع الرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريراً عن تحري الجهات الأمنية عن الشاب.

يشار إلى أن عملية السرقة وثقتها كاميرات مراقبة وتم تداولها وأظهرت سحب السارق لشنطة المرأة ما تسبب في سقوطها.

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