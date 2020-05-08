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بموافقة الملك .. تفعيل مبادرتي دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ودعم شركات النقل

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، والتي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدني لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، وكما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الجاسر على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات، لا سيما قطاع النقل، ومشددا على الجهود الملموسة للحكومة الرشيدة في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن على أرضها المباركة حتى في ظل الأزمات والشدائد، وموضحاً أن هذه المبادرات هي امتداد لعددٍ من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبدأت بدعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب (الأجرة العامة والحافلات)، وأضاف الجاسر أن المجتمع السعودي يستبشر اليوم بالموافقة الكريمة على دعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، وذلك لضمان عدم تأثرهم وأسرهم مالياً واجتماعياً حيث يشكل هذا النشاط مصدر دخلهم الأساسي، وللتخفيف عليهم من وطأة الجائحة، وبين معاليه أن الموافقة الكريمة على تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوقفة عن العمل والسماح لها بالعمل في نشاط النقل العام سيساعد الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل، وهذا يؤكد شمولية مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة-رعاها الله- لتتسع لجميع الأطراف المتضررة من جراء الأوضاع الراهنة، للخروج بأقل الخسائر وأنسب الحلول.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل قبل ذلك عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 23مارس 2020م، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 مارس 2020م، كما مددت الهيئة المهلة الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونقل البضائع ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، ولمدة أربعة أشهرٍ إضافيةٍ من تاريخ انتهاء كل مهلة، وكانت المبادرة الرابعة والتي أعلنت عنها الهيئة هي تمديد العُمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة الأجرة العامة والخاصة والعائلية وأجرة المطار، وحافلات النقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من الداخل والخارج والنقل السياحي، وأيضاً مبادرة تأجيل تقديم شهادة الفحص الدوري لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 23 مارس 2020م، وذلك تقديراً للمرحلة الحالية والظرف القائم.

وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلالحسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa/)،

كما يمكن الاطلاع على المباردات التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص وطرق الاستفادة منها من خلال الرابط التالي:

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بموافقة الملك .. تفعيل مبادرتي دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ودعم شركات النقل
سبق

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، والتي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدني لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، وكما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الجاسر على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات، لا سيما قطاع النقل، ومشددا على الجهود الملموسة للحكومة الرشيدة في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن على أرضها المباركة حتى في ظل الأزمات والشدائد، وموضحاً أن هذه المبادرات هي امتداد لعددٍ من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبدأت بدعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب (الأجرة العامة والحافلات)، وأضاف الجاسر أن المجتمع السعودي يستبشر اليوم بالموافقة الكريمة على دعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، وذلك لضمان عدم تأثرهم وأسرهم مالياً واجتماعياً حيث يشكل هذا النشاط مصدر دخلهم الأساسي، وللتخفيف عليهم من وطأة الجائحة، وبين معاليه أن الموافقة الكريمة على تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوقفة عن العمل والسماح لها بالعمل في نشاط النقل العام سيساعد الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل، وهذا يؤكد شمولية مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة-رعاها الله- لتتسع لجميع الأطراف المتضررة من جراء الأوضاع الراهنة، للخروج بأقل الخسائر وأنسب الحلول.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل قبل ذلك عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 23مارس 2020م، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 مارس 2020م، كما مددت الهيئة المهلة الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونقل البضائع ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، ولمدة أربعة أشهرٍ إضافيةٍ من تاريخ انتهاء كل مهلة، وكانت المبادرة الرابعة والتي أعلنت عنها الهيئة هي تمديد العُمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة الأجرة العامة والخاصة والعائلية وأجرة المطار، وحافلات النقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من الداخل والخارج والنقل السياحي، وأيضاً مبادرة تأجيل تقديم شهادة الفحص الدوري لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 23 مارس 2020م، وذلك تقديراً للمرحلة الحالية والظرف القائم.

وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلالحسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa/)،

كما يمكن الاطلاع على المباردات التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص وطرق الاستفادة منها من خلال الرابط التالي:

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:49 AM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:00 AM

بموافقة الملك .. تفعيل مبادرتي دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ودعم شركات النقل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
20
44,680

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، والتي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدني لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، وكما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الجاسر على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات، لا سيما قطاع النقل، ومشددا على الجهود الملموسة للحكومة الرشيدة في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطن على أرضها المباركة حتى في ظل الأزمات والشدائد، وموضحاً أن هذه المبادرات هي امتداد لعددٍ من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبدأت بدعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب (الأجرة العامة والحافلات)، وأضاف الجاسر أن المجتمع السعودي يستبشر اليوم بالموافقة الكريمة على دعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، وذلك لضمان عدم تأثرهم وأسرهم مالياً واجتماعياً حيث يشكل هذا النشاط مصدر دخلهم الأساسي، وللتخفيف عليهم من وطأة الجائحة، وبين معاليه أن الموافقة الكريمة على تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوقفة عن العمل والسماح لها بالعمل في نشاط النقل العام سيساعد الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل، وهذا يؤكد شمولية مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة-رعاها الله- لتتسع لجميع الأطراف المتضررة من جراء الأوضاع الراهنة، للخروج بأقل الخسائر وأنسب الحلول.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل قبل ذلك عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 23مارس 2020م، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 مارس 2020م، كما مددت الهيئة المهلة الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونقل البضائع ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، ولمدة أربعة أشهرٍ إضافيةٍ من تاريخ انتهاء كل مهلة، وكانت المبادرة الرابعة والتي أعلنت عنها الهيئة هي تمديد العُمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة الأجرة العامة والخاصة والعائلية وأجرة المطار، وحافلات النقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من الداخل والخارج والنقل السياحي، وأيضاً مبادرة تأجيل تقديم شهادة الفحص الدوري لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 23 مارس 2020م، وذلك تقديراً للمرحلة الحالية والظرف القائم.

وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها، وذلك من خلالحسابها الرسمي في تويتر وموقعها الإلكتروني: (https://www.tga.gov.sa/)،

كما يمكن الاطلاع على المباردات التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص وطرق الاستفادة منها من خلال الرابط التالي:

https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx

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