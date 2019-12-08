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بعد اختفائه من جدة بأسبوعين.. العثور على "البشري" بشقة مفروشة بالرياض

فيما قدّم شقيقه الشكر لـ"سبق" على متابعتها بتقرير حمَل مناشدة أسرته وتفاصيل

أعلنت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، اليوم، العثور على ابنها في الرياض، بعد اختفاء دام أكثر من أسبوعين.

وأوضح شقيق المفقود لـ"سبق"، أنه تم العثور على شقيقه، اليوم في الرياض في إحدى الشقق المفروشة؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في نشر خبر عن فقيدهم المتغيب عن منزل أسرته بمركز عسفان منذ أكثر من أسبوعين؛ مشيرًا إلى أنه في طريقه للرياض للاطمئنان على شقيقه.

وكانت "سبق" قد نشرت، مساء أمس، خبرًا تحت عنوان "اختفاء شاب من عسفان جدة في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" حينها، أن ابنها في الثلاثينيات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين؛ فيما لم يعد، قبل أن تعلن العثور عليه عقب نشر الخبر.

العثور على البشري شقة مفروشة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اختفائه من جدة بأسبوعين.. العثور على "البشري" بشقة مفروشة بالرياض
سبق

أعلنت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، اليوم، العثور على ابنها في الرياض، بعد اختفاء دام أكثر من أسبوعين.

وأوضح شقيق المفقود لـ"سبق"، أنه تم العثور على شقيقه، اليوم في الرياض في إحدى الشقق المفروشة؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في نشر خبر عن فقيدهم المتغيب عن منزل أسرته بمركز عسفان منذ أكثر من أسبوعين؛ مشيرًا إلى أنه في طريقه للرياض للاطمئنان على شقيقه.

وكانت "سبق" قد نشرت، مساء أمس، خبرًا تحت عنوان "اختفاء شاب من عسفان جدة في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" حينها، أن ابنها في الثلاثينيات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين؛ فيما لم يعد، قبل أن تعلن العثور عليه عقب نشر الخبر.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
02:17 PM

بعد اختفائه من جدة بأسبوعين.. العثور على "البشري" بشقة مفروشة بالرياض

فيما قدّم شقيقه الشكر لـ"سبق" على متابعتها بتقرير حمَل مناشدة أسرته وتفاصيل

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
11
27,049

أعلنت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، اليوم، العثور على ابنها في الرياض، بعد اختفاء دام أكثر من أسبوعين.

وأوضح شقيق المفقود لـ"سبق"، أنه تم العثور على شقيقه، اليوم في الرياض في إحدى الشقق المفروشة؛ مقدمًا شكره لصحيفة "سبق" على مساهمتها في نشر خبر عن فقيدهم المتغيب عن منزل أسرته بمركز عسفان منذ أكثر من أسبوعين؛ مشيرًا إلى أنه في طريقه للرياض للاطمئنان على شقيقه.

وكانت "سبق" قد نشرت، مساء أمس، خبرًا تحت عنوان "اختفاء شاب من عسفان جدة في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد"، ناشدت من خلاله أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" حينها، أن ابنها في الثلاثينيات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين؛ فيما لم يعد، قبل أن تعلن العثور عليه عقب نشر الخبر.

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