قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.
القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة
بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون
قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض
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القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبةعبدالله البرقاوي سبق 2020-01-20
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:45 AM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:37 PM
القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة
بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون
قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.
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