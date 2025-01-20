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القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة

بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون

قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة
سبق

قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:45 AM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:37 PM

القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة

بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون

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عبدالله البرقاوي - الرياض
18
26,517

قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

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