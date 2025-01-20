قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة عبدالله البرقاوي سبق 2020-01-20 قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 11:45 AM

اخر تعديل 20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 12:37 PM

القبض على أشخاص استعرضوا "المخدرات" داخل مركبة بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون





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قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، على عدد من الأشخاص، بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول وهم يتعاطون المخدرات داخل إحدى المركبات ويتباهون بحيازتها.