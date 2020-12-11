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"الدفاع المدني" يطرح 18 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

التقديم يبدأ الأحد المقبل عبر منظومة "جدارة"

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) والتقديم عليها عبر منظومة التوظيف "جدارة" mcs.gov.sa.

وحددت "المديرية" يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ موعدًا للتقديم على هذه الوظائف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

الدفاع المدني وظائف جدارة وظائف شاغرة منظومة التوظيف الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يطرح 18 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"
سبق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) والتقديم عليها عبر منظومة التوظيف "جدارة" mcs.gov.sa.

وحددت "المديرية" يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ موعدًا للتقديم على هذه الوظائف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
12:42 AM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
02:17 AM

"الدفاع المدني" يطرح 18 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

التقديم يبدأ الأحد المقبل عبر منظومة "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
3,317

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) والتقديم عليها عبر منظومة التوظيف "جدارة" mcs.gov.sa.

وحددت "المديرية" يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ موعدًا للتقديم على هذه الوظائف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

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