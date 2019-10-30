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الجيش اللبناني يُطالب المتظاهرين بفتح الطرق المقفلة

لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق ببعضها

طلبت قيادة الجيش اللبناني، من المتظاهرين في جميع المناطق اللبنانية، المبادرة إلى فتح كل الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم، بأنه إلحاقًا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور 13 يومًا على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة؛ فإن قيادة الجيش تطلب من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض، تنفيذًا للقانون والنظام العام.

وأكد البيان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون؛ وذلك في الساحات العامة فقط.

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الجيش اللبناني يُطالب المتظاهرين بفتح الطرق المقفلة
سبق

طلبت قيادة الجيش اللبناني، من المتظاهرين في جميع المناطق اللبنانية، المبادرة إلى فتح كل الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم، بأنه إلحاقًا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور 13 يومًا على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة؛ فإن قيادة الجيش تطلب من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض، تنفيذًا للقانون والنظام العام.

وأكد البيان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون؛ وذلك في الساحات العامة فقط.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
01:45 PM

الجيش اللبناني يُطالب المتظاهرين بفتح الطرق المقفلة

لإعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق ببعضها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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طلبت قيادة الجيش اللبناني، من المتظاهرين في جميع المناطق اللبنانية، المبادرة إلى فتح كل الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم، بأنه إلحاقًا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور 13 يومًا على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة؛ فإن قيادة الجيش تطلب من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض، تنفيذًا للقانون والنظام العام.

وأكد البيان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المُصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون؛ وذلك في الساحات العامة فقط.

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