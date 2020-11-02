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شاهد.. أمطار المساء تكمل مشهد الأجواء الروحانية بالمسجد الحرام

بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة

شهدت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة مساء اليوم الاثنين هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو، لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام أثناء صلاة العشاء، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها أمس الأحد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.


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شاهد.. أمطار المساء تكمل مشهد الأجواء الروحانية بالمسجد الحرام
سبق

شهدت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة مساء اليوم الاثنين هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو، لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام أثناء صلاة العشاء، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها أمس الأحد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.


02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:37 PM

شاهد.. أمطار المساء تكمل مشهد الأجواء الروحانية بالمسجد الحرام

بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,358

شهدت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة مساء اليوم الاثنين هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتفصيلاً، أظهر مقطع فيديو، لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام أثناء صلاة العشاء، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها أمس الأحد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.


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