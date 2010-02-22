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"بلينكن": أمريكا لن تتوقف عن التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

طالب طهران بالوفاء بالتزاماتها الدولية

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على رغبة بلاده في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للأسلحة البالستية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وذكر "بلينكن" أن واشنطن تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، مطالباً إياها باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزاماتها الدولية.

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"بلينكن": أمريكا لن تتوقف عن التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
سبق

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على رغبة بلاده في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للأسلحة البالستية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وذكر "بلينكن" أن واشنطن تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، مطالباً إياها باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزاماتها الدولية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
06:51 PM

"بلينكن": أمريكا لن تتوقف عن التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

طالب طهران بالوفاء بالتزاماتها الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على رغبة بلاده في التعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتطويرها للأسلحة البالستية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وذكر "بلينكن" أن واشنطن تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، مطالباً إياها باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزاماتها الدولية.

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