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أمير الرياض يؤكد أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع كورونا

خلال ترؤسه اليوم "عبر الاتصال المرئي" الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة

شدّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظات المنطقة، والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر الحكم اليوم "عبر الاتصال المرئي" الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يؤكد أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع كورونا
سبق

شدّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظات المنطقة، والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر الحكم اليوم "عبر الاتصال المرئي" الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
02:38 PM

أمير الرياض يؤكد أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع كورونا

خلال ترؤسه اليوم "عبر الاتصال المرئي" الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في محافظات المنطقة، والتأكيد على الجهات الأمنية والرقابية في رصد المخالفين.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر الحكم اليوم "عبر الاتصال المرئي" الاجتماع الثاني لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441-1442هـ.

وشهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد أمير الرياض أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، حاثاً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

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