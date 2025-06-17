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بلدية بارق تمنع تصنيع "السلطات" تزامنًا مع فصل الصيف

لارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات تسمم لا سمح الله

كثف قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة في المحافظة والمراكز التابعة وتم منعهم من تصنيع السلطات بأنواعها وذلك تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات التسمم لا سمح الله.

كما أتلف مراقبو البلدية أكثر من ١٦ لترًا من سلطة الخضار السائلة المصنعة مسبقًا كونها إحدى المخالفات الصحية مع ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي، وقد تم توجيههم بتغييرها بالعبوات المصنعة والمغلفة من قِبل الشركات المعروفة الموضح بها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات الأساسية للمنتج.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي حث المراقبين أيضًا على التأكد من الشهادات الصحية للعاملين، وشدد على تطبيق أقصى العقوبات بحق من يتهاون بسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم.

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بلدية بارق تمنع تصنيع "السلطات" تزامنًا مع فصل الصيف
سبق

كثف قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة في المحافظة والمراكز التابعة وتم منعهم من تصنيع السلطات بأنواعها وذلك تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات التسمم لا سمح الله.

كما أتلف مراقبو البلدية أكثر من ١٦ لترًا من سلطة الخضار السائلة المصنعة مسبقًا كونها إحدى المخالفات الصحية مع ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي، وقد تم توجيههم بتغييرها بالعبوات المصنعة والمغلفة من قِبل الشركات المعروفة الموضح بها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات الأساسية للمنتج.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي حث المراقبين أيضًا على التأكد من الشهادات الصحية للعاملين، وشدد على تطبيق أقصى العقوبات بحق من يتهاون بسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:05 AM

بلدية بارق تمنع تصنيع "السلطات" تزامنًا مع فصل الصيف

لارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات تسمم لا سمح الله

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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كثف قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة في المحافظة والمراكز التابعة وتم منعهم من تصنيع السلطات بأنواعها وذلك تزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتفاديًا لوقوع حالات التسمم لا سمح الله.

كما أتلف مراقبو البلدية أكثر من ١٦ لترًا من سلطة الخضار السائلة المصنعة مسبقًا كونها إحدى المخالفات الصحية مع ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي، وقد تم توجيههم بتغييرها بالعبوات المصنعة والمغلفة من قِبل الشركات المعروفة الموضح بها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات الأساسية للمنتج.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن الذي حث المراقبين أيضًا على التأكد من الشهادات الصحية للعاملين، وشدد على تطبيق أقصى العقوبات بحق من يتهاون بسلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم.

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