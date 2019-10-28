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"مكاني" يطرح تذاكر ديربي جدة للبيع

أعلن موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن طرح تذاكر لقاء الديربي والذي يجمع الأهلي بالاتحاد على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة "هدفان لهدف" فقد خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مكاني" يطرح تذاكر ديربي جدة للبيع
سبق

أعلن موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن طرح تذاكر لقاء الديربي والذي يجمع الأهلي بالاتحاد على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة "هدفان لهدف" فقد خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:05 PM

"مكاني" يطرح تذاكر ديربي جدة للبيع

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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593

أعلن موقع مكاني المختص ببيع وتسويق تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن طرح تذاكر لقاء الديربي والذي يجمع الأهلي بالاتحاد على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريقان قد خسرا لقاءهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري وبنفس النتيجة "هدفان لهدف" فقد خسر الأهلي أمام الحزم والاتحاد أمام أبها.

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